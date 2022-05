Hertha BSC: Fußball-Experte Daum glaubt an den HSV

Christoph Daum © IMAGO/kolbert-press/Jan Brüggemann

Der Fußball-Experte Christoph Daum rechnet Hertha BSC im Abstiegskampf noch Chancen auf den Verbleib in der Bundesliga aus.

Berlin - Fußball-Experte Christoph Daum sieht für Hertha BSC trotz des verlorenen Relegations-Hinspiels gegen den Hamburger SV noch Chancen auf den Verbleib in der Bundesliga. «Es ist nur im Augenblick nach der ersten Halbzeit ein Vorteil für die Hamburger vorhanden», sagte der 69-Jährige am Freitag bei der Veranstaltung «Bild100 Sport» in Berlin.

Die Berliner hatten am Donnerstagabend im Olympiastadion mit 0:1 gegen den Zweitliga-Dritten HSV verloren. Am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) kommt es zum Rückspiel im Hamburger Volksparkstadion.

Es sei erst das erste Spiel gespielt, meinte der in Zwickau geborene Daum. Der frühere Bundesliga-Trainer erinnerte an die vorherige Saison. Damals hatte Zweitligist Holstein Kiel die erste Partie beim Bundesliga-16. 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. «Zuhause gab es dann das bittere Erwachen», sagte er mit Blick auf das 1:5 der Kieler im Rückspiel gegen die Kölner. (dpa)