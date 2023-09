Hertha BSC gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell Hertha BSC gegen FC St. Pauli. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Berlin – Hertha BSC ist nach einem schwachen Start endlich in der Spur. Die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai hat sich bis auf Platz neun vorgearbeitet und will im Heimspiel gegen den FC St. Pauli die nächsten Punkte holen. Einfach wird das aber nicht, denn die Hamburger befinden sich in guter Form und werden womöglich auch ein Wörtchen mitreden um den Aufstieg.

Hertha BSC gegen FC St. Pauli: Wer holt sich den Sieg?

„Bei hoher Auslastung haben wir das schönste und beste Stadion in Deutschland. Wenn so viele Menschen am Samstag kommen müssen wir das genießen und diese besondere Stimmung aufsaugen“, sagte Pal Dardai auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC St. Pauli.

„Wir spielen gegen eine gut organisierte Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber wir sind vorbereitet. Wenn die Spieler alles geben und fokussiert sind und mit der positiven Energie vom Olympiastadion da reingehen, wird es gut werden“, so der Coach weiter, der froh ist über die Fortschritte mit seinem Team: „ Jetzt merkt man, dass wir alle schon ein paar Wochen zusammenarbeiten und -spielen. Der Teamspirit ist wirklich sehr gut.“

Hertha BSC trifft auf den FC St. Pauli. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem FC St. Pauli steigt am Samstag, 30. September 2023, um 20:30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hertha BSC gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem FC St. Pauli live und in voller Länge im Free-TV.

Hertha BSC gegen FC St. Pauli: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen FC St. Pauli wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Samstag, 30. September 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und dem FC St. Pauli selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.