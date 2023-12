Hertha BSC gegen Hamburger SV live: Hier sehen Sie den DFB-Pokal im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell Hertha BSC gegen Hamburger SV. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Berlin – Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV steigt am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20.45 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hertha BSC gegen Hamburger SV: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hertha BSC gegen Hamburger SV: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Mittwoch, 6. Dezember 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Hertha BSC gegen Hamburger SV: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale auf dem Programm und das erste Mal seit vielen Jahren befinden sich noch zahlreiche Außenseiter im Wettbewerb. Aus der Bundesliga mussten mehrere Favoriten die Segel streichen und es könnten mal wieder zwei Außenseiter den Weg ins Finale nach Berlin finden. Hertha BSC hofft auf das Endspiel im eigenen Stadion, muss dafür aber den HSV aus dem Weg räumen.

Hertha BSC gegen Hamburger SV: Wer kommt weiter?

Die Generalprobe gewann Hertha BSC in überzeugender Manier. Beim 5:1 lief die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai dem Kontrahenten aus Elversberg nicht den Hauch einer Chance und kletterte mit den drei Punkten auf Platz acht der Tabelle. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga will nun mit einer Serie in den Aufstiegskampf eingreifen. Zunächst gilt das Hauptaugenmerk aber dem DFB-Pokal.

Hertha BSC empfängt den Hamburger SV. © IMAGO/Daniel Lakomski

Der kommende Gegner Hamburger SV kam nicht über ein Remis im Derby beim FC St. Pauli hinaus. Die Truppe von Coach Tim Walter zeigte aber Moral, denn sie holte einen 0:2-Rückstand auf und sicherte sich zumindest noch einen Zähler. Im Achtelfinale des DFB-Pokals wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, bei dem am Ende die Tagesform entscheidend sein wird. (smr)