Hertha BSC gegen HSV live: Wo läuft die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

In der Bundesliga-Relegation treffen Hertha BSC und der HSV aufeinander - wo läuft das Hinspiel live im TV und Stream? © Thorsten Baering/imago-images

In der Bundesliga-Relegation kommt es zum Showdown zwischen Hertha BSC und dem HSV. Hier erfahren Sie, wo das Hinspiel heute live im Free-TV und Stream läuft.

München/Berlin - Im Rahmen der Relegation zur Bundesliga kämpfen Hertha BSC und der Hamburger SV um den Verbleib respektive Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus. Das Hinspiel findet am Donnerstagabend statt.

Bundesliga-Relegation live: HSV mit starkem Saisonendspurt, Drama bei der Hertha

Drama am letzten Spieltag! Eigentlich hatte die Hertha vor dem 34. Bundesliga-Spieltag eine gute Ausgangsposition inne. Mit drei Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart war der Klassenverbleib zum Greifen nahe. Doch dann fing sich Berlin in der Partie gegen Dortmund in der Schlussphase den Treffer zum 1:2 während der VfB gegen Köln in der Nachspielzeit den viel umjubelten Führungstreffer erzielte. Nun muss die „Alte Dame“ in die Relegation - die Berliner bangen zudem um Keeper Marcel Lotka.

Der Hamburger SV sicherte dagegen erst am letzten Zweitliga-Spieltag mit einem knappen 3:2-Sieg über Hansa Rostock den dritten Rang. Nach einer durchwachsenen Rückrunde waren die Hoffnungen, diese Spielzeit endlich wieder in die Bundesliga aufzusteigen, eigentlich schon begraben. Ein starker Saisonendspurt mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen und der ein oder andere Ausrutscher der Aufstiegskonkurrenten machten den Relegationsplatz am Ende möglich.

Begegnung Hertha BSC - Hamburger SV Anpfiff 20.30 Uhr Stadion Olympiastadion Berlin Schiedsrichter Harm Osmers

Bundesliga-Relegation heute live: Wo läuft Hertha BSC - HSV im Free-TV und Stream?

Das Hinspiel zwischen Berlin und Hamburg wird am Donnerstag live im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Vorberichte mit Moderator Matthias Opdenhövel und dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing starten um 19.30 Uhr. Sat.1. stellt zudem einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung - hierfür ist zuvor eine kostenfreie Registrierung erforderlich.

Das Match zwischen Hertha BSC und dem Hamburger Sport-Verein wird ab 20.30 Uhr von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Bundesliga-Relegation live: Wo wird Hertha BSC gegen HSV heute im Pay-TV und Stream übertragen?

Das Relegations-Hinspiel wird auch im Pay-TV bei Sky gezeigt. Hier sind die Vorberichte mit Patrick Wasserziehr für 20 Uhr angesetzt. Ab 20.30 Uhr läuft das Spiel dann auf Sky Sport Bundesliga 1 - Kai Dittmann wird kommentieren. Sky-Kunden können auch den Live-Stream via Sky Go nutzen. Über Sky Ticket kann die Begegnung ebenfalls im Live-Stream verfolgt werden - hier braucht es jedoch ein gültiges Abo.

Hertha BSC gegen HSV heute live: Die Übertragung der Relegation in der Übersicht

Free-TV Sat.1 Pay-TV Sky Live-Stream Sat.1 (Registrierung erforderlich), Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

Bundesliga-Relegation 2022 heute im Live-Ticker bei tz.de

Im Live-Ticker bei tz.de verpassen Sie kein Highlight des heutigen Hinspiels zwischen Berlin und Hamburg. (kus)