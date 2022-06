Hertha BSC: Klaus Brüggemann neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Klaus Brüggemann.jpg © Matthias Koch via IMAGO

Hertha BSC Berlin hat mit dem Sportmanager und Unternehmer Klaus Brüggemann einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Berlin - Das Gremium bestimmte den CDU-Politiker Scott Körber zu Brüggemanns Stellvertreter, wie der Fußball-Bundesligist aus Berlin am Donnerstag mitteilte. Brüggemann und Körber folgen damit auf Torsten-Jörn Klein und Ex-Profi Andreas Schmidt, die dem Aufsichtsrat jedoch weiterhin angehören. Die vier Männer waren am vergangenen Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Clubs in ihrer Aufgabe im Kontrollgremium bestätigt worden. Das fünfte Mitglied ist Renate Döhmer, die den langjährigen Funktionär und früheren Club-Chef Bernd Schiphorst ersetzt, der nicht mehr kandidierte.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni wählen die Berliner einen neuen Club-Präsidenten. Es obliege nun dem Aufsichtsrat, in Einzelgesprächen die Eignung der Kandidatinnen und der Kandidaten festzustellen, hieß es in der Mitteilung von Hertha BSC Berlin. (dpa)