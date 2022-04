Hertha BSC siegt 2:0 gegen den VfB Stuttgart

Hertha BSC gelingt wichtiger Sieg zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga.

Berlin - Die Berliner setzten sich am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages im Abstiegsduell mit dem VfB Stuttgart 2:0 (1:0) durch. Vor 54 589 Zuschauern im Olympiastadion bescherten Davie Selke (4. Minute) und Ishak Belfodil (90.+3) Felix Magath in dessen 500. Spiel als Bundesliga-Trainer den ersehnten Jubiläumserfolg. Durch den dritten Sieg unter Magath im fünften Spiel hat Hertha als Tabellen-15. nun vier Punkte Vorsprung auf die Stuttgarter, die weiter auf dem Relegationsplatz 16 stehen.

Hertha BSC: Magath versteht Fan-Boykott

Felix Magath hat Verständnis für den Fan-Boykott der Hertha-Profis nach dem 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in Berlin geäußert. «Die Mannschaft ist schon letzte Woche nicht zu den Fans gegangen. Sie waren mit der Aktion nicht einverstanden. Das haben wir letzte Woche demonstriert, das ist in Ordnung so weit, dass die Spieler sich wehren gegen die Maßnahme damals», sagte der Trainer der Berliner am Sonntagabend.

Das Team um Kapitän Dedryck Boyata und Antreiber Kevin-Prince Boateng war nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf geschlossen nicht zu den Anhängern in die Ostkurve des Olympiastadions gegangen. Dies war laut Torwart Marcel Lotka und Torschütze Davie Selke eine abgesprochene Reaktion auf die Demütigung durch die eigenen Anhänger nach dem 1:4 gegen Lokalrivale Union Berlin vor gut zwei Wochen. Damals hatten Fans die Spieler genötigt, ihre Trikots vor der Kurve auf den Boden zu legen.

Magath hofft auf eine Beruhigung der Situation im Schlussspurt der Saison. In den nächsten Tagen solle es dazu kommen, «dass sich beide Gruppen annähern». Man müsse sich «gemeinsam gegen den Abstieg stemmen», betonte der Trainer. Die Hertha hat nach dem Sieg gegen Stuttgart als Tabellen-15. vier Punkte Vorsprung auf die Schwaben auf dem Relegationsrang 16. (dpa)