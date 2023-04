VfB-Manager Wohlgemuth vor BVB-Partie: „Müssen uns nicht mit Favoritenrolle herumschlagen“

Von: Niklas Noack

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (3.v.l.) äußerte sich vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart empfängt am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Alle Infos rund um die Partie in unserem Liveticker.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Führich - Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Ryerson, Can, Hummels, Guerreiro - Özcan - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Moukoko Tore

Sebastien Haller könnte beim BVB eine Pause bekommen

Wenn sich Borussia Dortmund die Chance auf die Meisterschale wahren will, müssen gegen den VfB drei Punkte her. Für die Partie in Stuttgart muss Trainer Edin Terzić weiterhin auf Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten, der an einem Muskelfaserriss laboriert. Niklas Süle konnte derweil in dieser Woche aufgrund von muskulären Problemen nicht trainieren. Sollte er ausfallen, steht Emre Can bereit. Im Sturm könnte außerdem Sebastien Haller eine Verschnaufpause bekommen.

VfB gegen BVB: Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß kann personell fast aus dem Vollen schöpfen

Das Glück auf seiner Seite hat der VfB aktuell, was die Personalsituation angeht. Denn zumindest die Stammkräfte meldeten sich alle fit. Zudem dürfte es Serhou Guirassy gut getan haben, dass er eine volle Trainingswoche zur Verfügung hatte. Die Stuttgarter Lebensversicherung im Sturm fehlte zuletzt wochenlang wegen eines Sehneneinrisses im Adduktorenbereich und feierte erst beim 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum sein Startelf-Comeback. Ausfallen wird derweil Luca Pfeiffer, der an einem Infekt litt und diese Woche nicht trainieren konnte. Auch Nikolas Nartey, der sich derzeit im Aufbautraining befindet, steht Coach Hoeneß nicht zur Verfügung.

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth vor Partie gegen den BVB: „Müssen uns nicht mit Favoritenrolle herumschlagen“

Der VfB Stuttgart geht gegen den Meisterschaftskandidaten vom BVB als klarer Außenseiter ins Spiel. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte im Vorfeld gegenüber BW24: „Also klar ist, dass wir uns nicht mit der Favoritenrolle herumschlagen müssen. Wenn der Zweite gegen den Sechzehnten antritt, gibt es eine klare Erwartungshaltung. Das entlastet uns.“

Die Stärken des Gegners sieht der Manager „insbesondere in der Offensive“, der er „eine beachtliche Qualität“ attestiert. Allerdings weist er darauf hin, dass der BVB nicht „unverwundbar“ sei: „Wir werden versuchen, unseren Aufwärtstrend zu nutzen und alles in die Partie reinzuhauen. Die Jungs sind heiß, der Handvoll aus dem Hinspiel etwas entgegenzustellen.“

VfB Stuttgart sendete Lebenszeichen im Abstiegskampf

Stuttgart - Beim Bundesligadebüt von Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie ist beim VfB Stuttgart der Knoten geplatzt. So gelang den Schwaben am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum der erste Auswärtssieg (3:2) in der Liga seit einem Jahr und fast vier Monaten. Ein unglaublich wichtiger Erfolg für den VfB, der somit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete. Immerhin rückten die Schwaben vor dem 28. Spieltag von Platz 18 auf den 16. Rang vor.