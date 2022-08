England - Deutschland heute live: Hier läuft das Finale der Frauen-EM im TV und Live-Stream

Von: Tim Althoff

Das deutsche Team um Alexandra Popp greift nach dem EM-Titel. © IMAGO/Nick Potts

Finale! Deutschland steht kurz vor dem neunten Titel einer Frauen-EM. Alle Infos, wer das Endspiel gegen England heute live im TV und Stream überträgt.

London ‒ Die deutsche Nationalmannschaft hat es tatsächlich geschafft und steht im Finale der Frauen-EM 2022. Am Sonntagabend kommt es zum Traum-Duell gegen die starken Engländerinnen, die ihrer Favoriten-Rolle vor heimischem Publikum gerecht wurden. Das Setting für diesen Fußball-Klassiker könnte ebenfalls kaum passender sein. Das Finale wird standesgemäß im legendären Wembley-Stadium ausgetragen. Die Geschichte zwischen Deutschland, England und Wembley dürfte jedem Fußball-Fan bekannt sein.

Die DFB-Frauen werden versuchen, es nicht auf einen kuriosen Lattentreffer ankommen zu lassen. Stattdessen soll an die bisherige K.o.-Runde mit überzeugenden Siegen gegen Österreich und Frankreich angeknüpft werden. Dabei verlässt sich die Elf natürlich auf Top-Stürmerin Alexandra Popp, die im Halbfinale mit ihrem Doppelpack zur Matchwinnerin wurde. Schon gegen Österreich lieferte sie mit dem Treffer in der 90. Minute das entscheidende Tor.

Frauen-EM 2022, Finale England - Deutschland Datum: Sonntag, 31. Juli 2022 Anpfiff: 18.00 Uhr Stadion: Wembley-Stadium, London

Deutschland im Finale der Frauen-EM: Alexandra Popp wird emotional

Nach dem Spiel gab sie sich im Interview entsprechend emotional: „Kein Schwein hat mit uns gerechnet. Wir stehen jetzt im Finale in Wembley vor 90.000 gegen England - was Schöneres gibt es nicht. Das war unser Traum, den wir uns erfüllt haben. Mit solch einer Vorfreude und solch einem Bock - was Besseres gibt es nicht.“ Auch Bundestrainern Martina Voss-Tecklenburg war begeistert und stolz. Ihr Team hätte mit „enormer Leidenschaft“ verteidigt und sei zu einem „Haufen“ geworden, der sich überall unterstützt.

Trotz aller Euphorie muss sich das DFB-Team nun auf England vorbereiten. Der EM-Gastgeberinnen werden ebenfalls von einer enormen Euphorie-Welle angetrieben und in Wembley die deutliche Überzahl an Fans hinter sich haben. Dazu kommt die spielerische Klasse, die die „Three Lionesses“ mit dem 4:0-Halbfinalsieg gegen Schweden vorführten. Der wunderschöne Hackentreffer von Alessia Russo war dabei nur die Kirsche auf der Sahnetorte. In Deutschland regte man sich derweil über den dazugehörigen Kommentar von ARD-Mann Bernd Schmelzer auf.

Finale der Frauen-EM: Wer zeigt das Spiel zwischen England und Deutschland heute live im TV?

Bislang wurden alle deutschen Spiele bei der EM im Free-TV gezeigt, das wird sich natürlich auch beim Finale nicht ändern. Diesmal ist die ARD wieder an der Reihe und wird ab 17.05 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel auf Sendung gehen. Claus Lufen moderiert gemeinsam mit Expertin und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer. Anschließend kommentiert Bernd Schmelzer die Begegnung.

England gegen Deutschland heute live: Wer zeigt das Finale der Frauen-EM im Stream?

Wenn Sie die Partie über das Internet verfolgen möchten, können Sie den kostenlosen Live-Stream auf ard.de und sportschau.de nutzen. Dort wird die Partie parallel zur TV-Übertragung gezeigt.

Alternativ können Sie DAZN nutzen und das Spiel über den kostenpflichtigen Streamingdienst anschauen. Dafür wird jedoch ein Abonnement notwendig sein. Kommentator Jan Platte und Expertin Turid Knaak sind ab 17.40 Uhr auf Sendung. Über die entsprechenden Apps können Sie die Streams der ARD und von DAZN auch über Smart-TVs anschauen.

England - Deutschland: Übertragung des Frauen-EM-Finals im Überblick

Frauen-EM 2022, Finale England - Deutschland TV: ARD Live-Stream: ARD, DAZN Live-Ticker: tz.de

Finale der Frauen-EM 2022: Deutschland gegen England heute im Live-Ticker

Sollten Sie das Endspiel der Fußball-EM der Frauen nicht live schauen können, bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker auf tz.de an. Dort erfahren Sie von jeder wichtigen Szene des Spiels und bleiben auf dem Laufenden.