Hier sehen Sie Deutschland gegen Neuseeland live im TV und Stream: Kostenlose Alternativen bei U17-WM

Von: Alexander Kaindl

Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel der U17-WM auf Neuseeland. Hier erfahren Sie, wo sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können.

Bandung – Deutschland hat einen perfekten Start in die Fußball-Weltmeisterschaft der U17-Junioren hinter sich. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück besiegte zum Auftakt am Sonntag die mexikanische Auswahl mit 3:1. Am Mittwoch, 15. November, geht es nun direkt weiter mit dem zweiten Gruppenspiel. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Partie gegen Neuseeland (Anstoß: 13 Uhr) live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Neuseeland live im TV: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen Neuseeland wird live im TV auf Sky Sport News zu sehen sein

Um Sky Sport News sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Sky-Abo

Die Übertragung beginnt am Mittwoch, 15. November, um 12.50 Uhr

Anstoß ist um 13 Uhr

Deutschland gegen Neuseeland live im Stream: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen Neuseeland wird live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen sein

U-17-WM: Deutschland gegen Neuseeland wird live im Stream auf fifa.com zu sehen sein – mit englischem Kommentar

Die Live-Streams sind allesamt kostenlos

Deutschland hofft bei der U17-WM auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel

Die U17-Nationalmannschaft Deutschlands hat den ersten Schritt gemacht. Mit einem überzeugenden Sieg gegen den vermutlich stärksten Gruppenkonkurrenten Mexiko ist der Auftakt der U17-WM in Indonesien geglückt. Im Match zwischen dem Europameister und dem CONCACAF-Sieger behauptete sich die Wück-Elf in Bandung mit einem 3:1 (2:0) Sieg. Im ersten Spiel der Gruppe F zeigte sich Venezuela mit einem 3:0 (1:0) Sieg gegen Neuseeland tadellos.

„Wir haben sehr dominant gespielt“, äußerte Wück und bezeichnete es als einen „im Großen und Ganzen“ gelungenen Start: „Das Einzige, das mich ein bisschen stört, ist das Gegentor, weil das nach einem Standard fällt.“ Auch Mannschaftskapitän Noah Darvich, der in der 29. Minute den Torlauf einleitete, äußerte sich „erfreut“ und zufrieden: „Jetzt müssen wir gut regenerieren und weitermachen.“

Gelingt Max Moerstedt (Nummer neun) und der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Neuseeland der zweite Sieg bei dieser WM? © Agencia-MexSport / Imago

Deutschland bei der U17-WM noch ohne Schalke-Talent Assan Ouedraogo

Des Weiteren erzielten Max Moerstedt (38.) und Eric da Silva Moreira (53.) die Tore für die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes, die in der Tabelle nun auf dem zweiten Platz stehen. Für den zweifachen Weltmeister verkürzte Tahiel Jimenez (75.).

Vor dem Start gegen den Mitfavoriten hatte Wück von einem „Prüfstein“ gesprochen. Dabei vertraute der Trainer auf seine starke Achse um Verteidigungschef Finn Jeltsch, Darvich sowie den Top-Stürmern Moerstedt und Paris Brunner. Schalkes Nachwuchstalent Assan Ouedraogo saß auf der Bank, für ihn kam die Startelf nach seiner Oberschenkelverletzung zu früh. (akl/sid)

