Ex-Nationaltorhüter Hildebrand über Nübel: „Er kann die Nummer eins sein, die der VfB gesucht hat“

Von: Niklas Noack

Inzwischen ist es offiziell: Alexander Nübel ist auf Leihbasis für ein Jahr vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart gewechselt. Das sagt Timo Hildebrand, Meistertorhüter der Schwaben von 2007, gegenüber BW24 dazu.

Stuttgart - Gefühlt ist dem VfB Stuttgart ein wahrer Coup gelungen. Immerhin kommt in Alexander Nübel ein Torwart vom großen FC Bayern München, der für die einjährige Leihe an den Neckar obendrein auf Gehalt verzichtet. Doch löst die neue Nummer eins wirklich das Torwartproblem der Schwaben?

Hildebrand über VfB-Torwart Nübel: „Trotz seines jungen Alters hat er schon ein paar Jahre Profifußball auf dem Buckel“

Ex-Torwart Timo Hildebrand, der 2007 mit dem VfB Deutscher Meister wurde, glaubt jedenfalls daran. Gegenüber BW24 sagte er: „Trotz seines jungen Alters hat Nübel schon ein paar Jahre Profifußball auf dem Buckel. Er ist ein kompletter Torwart, der die stabile Nummer eins sein kann, die der VfB Stuttgart gesucht hat.“

Zwei Jahre war Nübel zuletzt an die AS Monaco ausgeliehen, wo er gesetzt war und in der Europa League Erfahrung sammeln dufte. Allerdings ist Monaco aus der Sicht Fußballdeutschlands weit weg, sodass sich der Torwart in Stuttgart neu beweisen muss. Sowieso ist Nübels Image, der 2020 von Schalke 04 zu den Bayern wechselte, beschädigt. Kaum einer konnte nachvollziehen, weshalb er zum Rekordmeister ging, obwohl ihn dort in Manuel Neuer der Welttorhüter als Konkurrent und unangefochtene Nummer eins erwartete.

Diesen Schritt konnte auch Hildebrand nicht verstehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er: „Im Nachhinein wird er selbst wissen, dass er sich keinen Gefallen damit getan hat, zu den Bayern zu gehen. Deshalb muss er jetzt eben ein paar Umwege machen.“

Timo Hildebrand hat sich zum Wechsel von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart geäußert. (Fotomontage) © IMAGO / Pressefoto Baumann/IMAGO / Revierfoto

Hildebrand lobt VfB-Ersatztorhüter Fabian Bredlow

Nübels erster Umweg führte nach Monaco, der zweite jetzt nach Stuttgart. Auch bei den Schwaben wird der Keeper gesetzt sein, obwohl Fabian Bredlow zuletzt seinen Anspruch, die Nummer eins zu sein, untermauerte. Eine schwierige Situation für den Stuttgarter Schlussmann, die Hildebrand aus persönlichen Gründen nachvollziehen kann. Nachdem er mit dem VfB deutscher Meister geworden war, wechselte er 2007 zum FC Valencia. Torwart Santiago Canizares sollte eigentlich die Spanier verlassen, blieb dann aber doch und setzte sich schließlich gegen Hildebrand durch.

Ein Szenario, das zeigt, wie schnelllebig das Fußballgeschäft sein kann. Zu spüren bekommt es nun auch Bredlow, von dem Hildebrand übrigens viel hält. „So wie ich Fabian kennengelernt habe, wird er gut mit Nübel auskommen. Er ist ein guter Zeitgenosse.“ Außerdem sei es positiv, dass der VfB zwei, drei gute Torhüter habe, die „sich gegenseitig pushen.“ Denn Hildebrand mahnt: „Wer weiß, ob Nübel gesund bleibt und stabile Spiele macht. Es ist immer gut, wenn man eine Nummer zwei mit Ambitionen hat.“