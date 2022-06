Hinteregger: „Beende meine Karriere definitiv in Frankfurt“

Spielt seit August 2019 für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger. © Arne Dedert/dpa

Martin Hinteregger will seine Fußball-Karriere bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt beenden.

Berlin - „Die Transfergerüchte sind Blödsinn. Ich wechsle auch nicht - wie kolportiert - zu Hertha Berlin“, sagte der Innenverteidiger der österreichischen „Kronen-Zeitung“ am Rande seines Hinti-Cups in Sirnitz. „Ich werde meine Profi-Karriere definitiv bei Eintracht Frankfurt beenden!“

Beim hessischen Fußball-Bundesligisten läuft sein Vertrag noch bis 30. Juni 2024. Und danach? „Würde ich nur noch für meine SGA Sirnitz in der Unterliga stürmen“, sagte der Abwehrspieler, der in Sirnitz mit dem Fußballspielen begonnen hatte. In der kommenden Woche soll es Gespräche mit Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geben.

Vor Kurzem hatte Hinteregger noch erzählt, dass die Zeichen für ihn in Frankfurt mehrere Male auf Trennung gestanden hatten. „In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll“, sagte der 29-Jährige. dpa