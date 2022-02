Historischer Sieg für Fußballerinnen in den USA: Künftig gleiche Bezahlung wie Männer

Megan Rapinoe © Sebastian Gollnow / picture alliance

Angeführt von Starspielerin Megan Rapinoe haben die Fußballerinnen der USA im Kampf um Gleichstellung einen historischen Sieg errungen.

Berlin - Angeführt von Starspielerin Megan Rapinoe haben die Fußballerinnen der USA im Kampf um Gleichstellung einen historischen Sieg errungen. Nach jahrelangem Rechtsstreit erhalten die Fußballerinnen künftig vom US-Verband die gleiche Bezahlung wie die Männer. «Das ist ein großer Gewinn für alle Frauen. Ich denke, wir werden einmal auf diesen Tag zurückblicken und sagen, dass dies der Moment ist, in dem sich der US-Fußball zum Besseren verändert hat», sagte Rapinoe am Dienstag in der US-Fernsehshow «Good Morning America».

Laut Vergleich wird US Soccer den Spielerinnen 22 Millionen US-Dollar zahlen, weitere zwei Millionen US-Dollar werden in einen Fonds fließen, der den Frauen- und Mädchenfußball unterstützt sowie die Spielerinnen nach ihrer Karriere fördert. «Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir - vorbehaltlich der Aushandlung eines neuen Tarifvertrags - unseren langjährigen Streit um gleiches Entgelt beigelegt haben und stolz zusammenstehen, um uns gemeinsam für die Förderung der Gleichstellung im Fußball einzusetzen», teilte der US-Verband mit.

Die Übereinkunft muss nun noch unterzeichnet und von einem Gericht abgesegnet werden. Das gilt aber als Formsache. (dpa)