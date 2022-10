Hitzlsperger glaubt an Bayern-Meisterschaft und lobt Union

Thomas Hitzlsperger glaubt daran, dass der FC Bayern auch diese Saison wieder die Meisterschaft gewinnen wird. © Marijan Murat/dpa

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger geht davon aus, dass der etwas holprig in die Saison gekommene FC Bayern München auch dieses Mal wieder die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gewinnen wird.

Stuttgart - „Bayern sehe ich am Ende wieder oben. Das war die letzten zehn Jahre so - und wird dieses Jahr vermutlich auch so sein“, sagte Hitzlsperger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bei einer Festveranstaltung des Behindertenzentrums Stuttgart.

Aktuell ist der Rekordmeister aus München Tabellenzweiter mit vier Zählern Rückstand auf den Überraschungsspitzenreiter 1. FC Union Berlin. Die Entwicklung der Köpenicker sei beeindruckend, sagte Hitzlsperger. „Ich hätte - wie wahrscheinlich viele - nicht darauf gesetzt, dass sie Tabellenführer sind nach dem zehnten Spieltag.“ Union sei jedes Jahr ein Stück besser geworden, so der 40-Jährige. Hitzlsperger traut den Berlinern zu, auch noch am Saisonende zur Spitzengruppe der Bundesliga zu gehören. dpa