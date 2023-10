Hoeneß hofft auf Guirassy-Rückkehr in gut zwei Wochen

Teilen

Stuttgarts Angreifer Serhou Guirassy führt mit 14 Treffern die Bundesliga-Torschützenliste an. © Tom Weller/dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft darauf, dass Topstürmer Serhou Guirassy nach seiner Muskelverletzung zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund Mitte November wieder fit ist.

Stuttgart - Er könne nicht genau sagen, wie lange die Spielpause des 27-Jährigen dauern werde, sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Baden-Württemberg-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Realistisch ist aber, dass er vor der Länderspielpause noch mal auf dem Platz steht.“ Diese beginnt nach dem Dortmund-Spiel am 11. November. Das wäre in etwas mehr als zwei Wochen.

Der Nationalspieler Guineas führt mit bisher 14 Toren aus acht Spielen die Bundesliga-Torschützenliste an. Die „naheliegendste“ Alternative im Kader des Tabellenzweiten sei gegen Hoffenheim Deniz Undav, sagte Hoeneß. Aber auch andere wie Jamie Leweling, Silas Katompa Mvumpa oder Offensivspieler Woo-Yeong Jeong könnten ihn in der Spitze ersetzen. Silas allerdings eher mit einem Partner neben sich. dpa