Eintracht bestätigt Neuzugang – Offensivspieler kommt aus Hoffenheim

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang bestätigt. Von der TSG Hoffenheim kommt ein großes Talent und wird zunächst in der U19 spielen.

Frankfurt - Die Planungen bei Eintracht Frankfurt für die neue Saison laufen seit längerer Zeit auf Hochtouren. Doch nicht nur die Profimannschaft benötigt Verstärkungen für die nächste Spielzeit, auch die gerade in die Regionalliga Südwest aufgestiegene U21 des Vereins und die U19, die in der A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest beheimatet ist, braucht frisches Blut.

Rafail Savvidis Geboren: 19. April 2006 Verein: TSG Hoffenheim Position: Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt: Neuzugang für U19

Von der TSG Hoffenheim kommt ein großes Talent an den Main und soll den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Wie Eintracht Frankfurt bestätigte, wechselt Rafail Savvidis im Sommer an den Riederwald und verstärkt die U19 des Vereins. Der 17-Jährige kommt ablösefrei, weil sein Vertrag am 30. Juni 2023 bei den Kraichgauern ausläuft.

„Rafail Savvidis ist ein Offensivallrounder, der als rechter Flügelspieler sowie als hängende Spitze eingesetzt werden kann. Er ist technisch versiert, sehr schnell und beweist einen guten Torriecher. Wir waren auf der Suche nach einem variabel einsetzbaren Außenstürmer – und sind deshalb sehr glücklich, Rafail für uns gewonnen zu haben“, wird Patrick Ochs, sportlicher Leiter der U16 bis U21, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

+ Rafail Savvidis (Mitte) wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Julia Rahn

„Bei uns hat er die Möglichkeit, zunächst in der U19 die nächsten Entwicklungsschritte zu vollziehen und perspektivisch auch in der U21 Fuß zu fassen“, so Ochs weiter über den 17-Jährigen, der in der laufenden Saison auf 16 Einsätze in der U17-Bundesliga Süd/Südwest kommt, in denen er sechs Treffer erzielen und acht weitere vorbereiten konnte.

Eintracht Frankfurt: Savvidis kommt ablösefrei

Savvidis wurde im Baden-Württembergischen Leonberg geboren und begann mit dem Fußballspielen beim SKV Rutesheim. Anschließend ging es für den Offensivspieler über die Station Stuttgarter Kickers zur TSG Hoffenheim, für die er seit der Saison 2019/20 aktiv ist. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für die U17 der Kraichgauer zum Einsatz.

Der deutsch-griechische Offensivspieler ist beidfüßig und kam vor allem als Rechtsaußen zum Einsatz. Der 17-Jährige kann aber auch als Mittelstürmer und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. (smr)

