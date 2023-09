Wie ein Neuzugang: Eintracht hat plötzlich neuen Hoffnungsträger im Sturm

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat in der laufenden Saison Ladehemmung, da kommt das bevorstehende Comeback von Lucas Alario genau zur richtigen Zeit.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt hakt es in der Offensive. Der Abgang von Randal Kolo Muani macht sich in jedem Spiel bemerkbar, denn der SGE fehlt ein echter Torjäger. Die beiden Neuzugänge Jessic Ngankam und Omar Marmoush können den Franzosen noch nicht ersetzen. Bis Winter muss Cheftrainer Dino Toppmöller aber mit dem vorhandenen Personal auskommen.

Eintracht Frankfurt mit Ladehemmung

Im Januar kann Sportvorstand Markus Krösche dann mit dem Geldkoffer losziehen und mindestens einen hochkarätigen Angreifer verpflichten. Durch die Verkäufe von Kolo Muani und Jesper Lindström hat Eintracht Frankfurt weit über 100 Millionen Euro eingenommen. Bis dahin könnte ein Stürmer zum Hoffnungsträger werden, der eigentlich schon als Fehleinkauf abgestempelt wurde.

Lucas Alario wechselte im Sommer 2020 von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt und kam seitdem nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Der letztjährige Cheftrainer Oliver Glasner setzte im Angriff auf Senkrechtstarter Randal Kolo Muani und Jesper Lindström, auch Rafael Borre stand in der Hierarchie vor dem Argentinier.

Lucas Alario steht vor seinem Comeback. © Joaquim Ferreira/Imago

Ende Juni teilte Eintracht Frankfurt dann mit, dass den 30-jährigen Stürmer in den letzten Monaten immer wieder Kniebeschwerden plagten und er sich deshalb einem arthroskopischen Eingriff im rechten Knie unterziehen wird. Durch die Operation fiel der Argentinier mehrere Wochen aus.

Eintracht Frankfurt: Alario plötzlich Hoffnungsträger?

Nun steht er vor einem Comeback. „Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis er eine Option sein kann“, sagte Toppmöller zum Kicker-Sportmagazin. Für den Eintracht-Cheftrainer kann der Argentinier zur Soforthilfe werden: „Wenn er eine Chance bekommt im Sechzehner, hätte ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl, weil er einfach ein guter Torjäger ist. Das hat man heute wieder gesehen im Training. Dieses Gespür zu haben, wo kann der Ball vielleicht mal hinkommen? Kann er am zweiten Pfosten durchrutschen? Das Gespür siehst du bei ihm.“

Dieses Gespür fehlt Toppmöller bei anderen Stürmern offenbar. „Im Training waren Situationen dabei, da werde ich verrückt, wenn du da nicht stehst als Stürmer, weil es einfach geschenkte Tore sind“, bestätigte er gegenüber dem Kicker-Sportmagazin. Ob Alario bald wieder in der SGE-Startelf steht, entscheiden seine Leistungen auf dem Trainingsplatz, wie Toppmöller erklärte: „Es liegt an ihm. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen irgendjemandem ein Geschenk. Jeder muss sich beweisen.“ (smr)