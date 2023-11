Holstein Kiel gegen Hamburger SV jetzt live: So sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Holstein Kiel den Hamburger SV. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Kiel – In der 2. Bundesliga steht der 13. Spieltag an und in Kiel kommt es zum Nord-Duell zwischen Holstein und dem Hamburger SV. Es ist ein Spiel im oberen Drittel der Tabelle, in dem sich beide Klubs befinden. Der HSV will einen Sieg landen, um Spitzenreiter FC St. Pauli näher auf die Pelle zu rücken und Kiel will mit einem Erfolg zu den Aufstiegsplätzen vorstoßen.

Holstein Kiel gegen Hamburger SV: Wer holt sich den Sieg?

„Wir sind positiv gestimmt. Aktuell sind wir in der Lage unsere verletzten Spieler zu ersetzen. Unser Blick geht immer nach vorne! Wir wollen sowohl heim als auch auswärts weiterhin Punkte einfahren“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Holstein Kiel.

„In Kiel treffen mit uns zwei spielfreudige Mannschaften aufeinander. Es wird ein hitziges Spiel werden, aber wir freuen uns darauf“, so der Coach weiter, der um ein Duo bangt: „Stephan Ambrosius und Gui Ramos sind angeschlagen. Dennoch denke ich, dass Gui am Sonnabend einsatzbereit ist, für Stevo wird es nicht reichen.“

Der HSV ist zu Gast bei Holstein Kiel. © IMAGO/Justus Stegemann

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV findet am Samstag, 11. November 2023, in Kiel statt. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Holstein Kiel gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Holstein Kiel gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Holstein Kiel gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kiel startet am Samstag, 11. November 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um .

Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

Um ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Holstein Kiel gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Holstein Kiel gegen Hamburger SV ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

