EM-Maskottchen vorgestellt: Rätsel um den Namen, aber endlich eine Hose

Von: Alexander Kaindl

Knapp ein Jahr vor der Heim-EM 2024 wurde das offizielle Maskottchen vorgestellt: Der Teddybär ist noch namenlos, trägt aber im Gegensatz zu Vorgänger Goleo eine Hose.

Update vom 20. Juni, 10.10 Uhr: Die Katze ist aus dem Sack – oder besser gesagt: der Bär! Das Maskottchen für die EM 2024 ist am Dienstag vorgestellt worden. Der verschmitzt lachende Teddybär mit schwarz-rot-goldenen Fußballschuhen wird am Abend vor dem Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena AufSchalke seinen ersten öffentlichen Auftritt haben.

Noch gibt es aber ein Rätsel um den Namen des Maskottchens. Kinder, die am Schulfußballprogramm der UEFA teilnehmen, und Fans können auf uefa.com in den kommenden zwei Wochen entscheiden, wie der Bär heißen wird. Die Vorschläge lauten „Albärt“, „Bärnardo“, „Bärnheart“, und „Herzi von Bär“.

Teddybär wird EM-Maskottchen: Er soll „Kindern Spaß am Fußballspielen“ vermitteln

Das Maskottchen zollt laut UEFA „dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut“. Es soll verschiedene Initiativen und Partnerschaften unterstützen und Kinder in ganz Europa anregen, sich mehr zu bewegen und sich für den Fußball zu begeistern.

„Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern“, sagte Turnierdirektor Philipp Lahm: „Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt.“

EM-Maskottchen wird in Schulen in ganz Europa unterwegs sein

Das Maskottchen wird in Schulen in ganz Europa unterwegs sein und Schülerinnen und Schüler auffordern, ihm Leben einzuhauchen und Bewegungen vorzumachen. Die Kinder sollen auch die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Fußballtricks und Freudentänze zu entwickeln, die als „Vorlage für innovative Bewegungsanimationen“ des Maskottchens für das Turnier dienen, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindet.

Der Teddy ist in Deutschland quasi der Nachfolger von „Goleo“, der 2006 das Maskottchen bei der Fußball-WM in Deutschland war. Der Löwe floppte – auch, weil er keine Hose trug. Diesen Fehler begehen die Ausrichter 18 Jahre später nicht noch einmal (siehe Erstmeldung).

Deutschland hat wieder ein Maskottchen für ein Heim-Turnier: der Bär (l.) soll bei der EM 2024 für Stimmung sorgen. Vorgänger Goleo war 2006 eher ein Flop. © UEFA / Camera 4 / Imago

Wer wird Goleo-Nachfolger? Deutschland stellt EM-Maskottchen vor

Erstmeldung vom 19. Juni, 22.07 Uhr: Gelsenkirchen – Die EM 2024 rückt immer näher, in weniger als einem Jahr wird Deutschland der Gastgeber für die Europameisterschaft sein. Die Nationalmannschaft bekleckert sich aktuell noch nicht mit Ruhm. Nach dem Fast-Debakel gegen die Ukraine folgte nun eine 0:1-Pleite in Polen. Zum Abschluss der Juni-Länderspiele testet die DFB-Auswahl am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (alle TV-Infos zur Übertragung).

EM 2024 Ort: Deutschland Teilnehmende Teams: 24 Zeit: 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024

Deutschland stellt Maskottchen für EM 2024 vor: Endlich eine Hose

Währenddessen gibt es Neuigkeiten vom Organisationskomitee rund um Turnierdirektor Philipp Lahm und DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic. Vor dem Spiel der Deutschen gegen Kolumbien werden die beiden am Dienstag, 20. Juni, um 14 Uhr das offizielle Maskottchen für die EM vorstellen.

Vorab sickerten schon einige Informationen durch: Es soll sich um einen Bären handeln – dieses Mal mit Hose!

War bei der WM 2006 unten ohne: Maskottchen Goleo. Sein Nachfolger bei der EM 2024 soll dagegen definitiv ein Beinkleid tragen. © Camera 4 / Imago

EM 2024: Goleo-Nachfolger soll ein Bär werden

Sie erinnern sich: Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen „Goleo“ national wie international großen Spott geerntet, da der plüschige Löwe keine Hose trug. Sein Nachfolger bekommt nun also ein Beinkleid. Das hatte Andreas Schär, Geschäftsführer der Euro GmbH, schon vor einer Woche angekündigt: „Es hat Hosen.“

Dass es sich beim Turnier-Tier um einen Bären handelt, ist hingegen neu. Zuerst hatte die Bild diese Info verbreitet. Den ersten Auftritt soll es dann direkt nach der Präsentation beim Länderspiel am Abend (ab 20.45 Uhr auf RTL) geben.

Hansi Flick steht ein Jahr vor der EM 2024 in der Kritik

Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena. Das Finale findet dann am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin statt. Die Euphorie hält sich aktuell aber noch in Grenzen. Das dürfte auch am derzeitigen Misserfolg der Nationalmannschaft liegen. Lothar Matthäus legt Bundestrainer Hansi Flick nun sogar nahe, Joshua Kimmich künftig auf einer anderen Position einzusetzen. Zuletzt wurde die Kritik an Flick – einst Wunschlösung der gesamten Fußball-Nation – lauter. Es fiel sogar schon der Name Julian Nagelsmann als Flick-Alternative. (akl/dpa)