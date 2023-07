Kane-Hoffnungsschimmer für den FC Bayern? Wortwahl von Tottenham-Trainer spricht Bände

Von: Jannek Ringen

Der Poker zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur um Harry Kane wird immer intensiver. Jetzt äußert sich Spurs-Coach Ange Postecoglou.

London – Harry Kane ist mit den Tottenham Hotspur nach Australien gereist, um mit dem Club die knapp zweiwöchige Pazifik-Tour anzutreten. Im Hintergrund laufen weiterhin die Verhandlungen mit dem FC Bayern München. Ange Postecoglou, neuer Trainer von Tottenham, hat sich unterdessen zu der Personalie des englischen Nationalspielers geäußert.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England Verein: Tottenham Hotspur Martkwert: 90 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Postecoglou äußert sich zurückhaltend über Kane

Auf der Pazifik-Tour der Tottenham Hotspur geht es nach Australien, in das Heimatland von Postecoglou. Die Daily Mail fragte den Coach mit griechischen Wurzeln, ob Kane auch in der kommenden Saison für die Spurs auflaufen werde. „Ich hoffe es sehr“, entgegnete er den Pressevertretern.

Auf der Tour durch Australien wollte sich der neue Trainer der Spurs nicht groß an Spekulationen über die Zukunft beteiligen. „Er ist ein fantastischer Kerl, ein fantastischer Profi, aber wie alles im Leben gibt es immer Ungewissheiten“, sagte Postecoglou über die Zukunft seines Torjägers.

Spurs-Coach Ange Postecoglou hofft auf einen Verbleib von Superstar Harry Kane. © IMAGO / AAP; IMAGO / Shutterstock

Kane neuer Rekord-Transfer des FC Bayern?

Da die Tottenham Hotspur und vor allem Vereinsboss Daniel Levy in den Verhandlungen kein Stück von ihrem Wunschpreis abweichen wollen, ziehen diese sich in die Länge. Der FC Bayern hat zuletzt ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro plus Boni für Kane abgegeben. Die Verpflichtung des 29-Jährigen hat für die Kaderplanung des Rekordmeisters die oberste Priorität.

Sollten die Spurs hart bleiben und die Bayern Kane um jeden Preis wollen, dann wird der Kapitän der englischen Nationalmannschaft der erste 100-Millionen-Euro-Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern München. Damit würde er Lucas Hernandez, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid gekommen ist, als Rekordtransfer ablösen.

Die Spurs wollen ihren Topstar nicht ziehen lassen und hoffen weiterhin darauf, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Nordlondonern verlängern wird. „Ich hoffe, noch lange mit Harry zusammenarbeiten zu können. Er ist im Moment noch im Verein“, erklärte Postecoglou. Aussagen wie „im Moment“ oder „im Leben gibt es immer Ungewissheiten“ (siehe oben) sind Hoffnungsschimmer für jeden Bayern-Fan, dass es möglicherweise bald mit einem Transfer nach München klappt.

Der Spurs-Coach sagte weiter über Kane. „Wenn er heute in den Ruhestand ginge, würde man ihm wahrscheinlich trotzdem eine Statue bauen“, zollte der 57-Jährige dem Rekordtorschützen der Tottenham Hotspur seinen Respekt. Der Verein und alle Verantwortlichen versuchen, Kane mit allen Mitteln im Verein zu halten.