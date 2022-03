HSV-Aufstieg in Gefahr: War‘s das für Trainer Tim Walter?

HSV-Tim Walter und seine Mannschaft stehen nach den letzten Auftritten in der Kritik. © Christian Charisius/dpa

Der Aufstieg des HSV wackelt. Trainer Tim Walter auch? Fakt ist: Bei den Hamburgern geht mehr schief als es darf. Mit Konsequenzen für den Coach?

Hamburg – Es droht das, was immer droht, wenn die Saison in der Zweiten Bundesliga ihrem Ende entgegen geht und der HSV dabei mit von der Partie ist: Die Hamburger stehen wiedermal im Aufstiegskampf nicht so gut da, wie sie es müssten, um in die Bundesliga zurückzukehren.

Die letzten Resultate des Hamburger SV sorgen dafür, dass der HSV-Aufstieg in Gefahr ist. Ist HSV-Coach Tim Walter etwa schon gescheitert? Welche Fehler der HSV-Trainer gemacht hat und wie die Lage beim HSV ist, verrät 24hamburg.de*.

Zuletzt hat der Trainer des Zweitligisten aus dem hohen Norden den Dänen Mikkel Kaufmann aus dem Kader gestrichen und auf ihn gegen Fortuna Düsseldorf verzichtet. Der HSV-Stürmer hat nach der Suspendierung verbal auf den Putz gehauen* – öffentlich. Und auch von ein eigenen Fans wird Trainer Tim Walter, der sich in der laufenden Saison mehrfach Kritik von TV-Experten anhören musste und teilweise dünnhäutig reagierte, bereits angezählt: Die HSV-Fans meckern in den Sozialen Netzwerken* über den misslungenen Auftritt ihrer Lieblinge bei Fortuna Düsseldorf, wo es für die Walter-Kicker nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.