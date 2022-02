HSV: Aufstieg oder nicht? So schätzt Ex-HSV-Profi Martin Harnik die Chancen ein

Martin Harnik, der seine Profi-Karriere beendet hat und nun bei der TuS Dassendorf kickt, hat eine klare Meinung zu den Aufstiegschancen des Hamburger SV. © imago images/Hanno Bode

Der Aufstiegskampf in der Zweiten Liga geht langsam aber sicher in die heiße Phase. Mittendrin: der HSV. Ex-Profi Martin Harnik verrät, was er dem HSV zutraut.

Hamburg – Die Zweite Liga nimmt richtig Fahrt auf. Oben an der Spitze der Tabelle rücken die Mannschaften, die um den Aufstieg in die Erste Bundesliga kämpfen, immer dichter zusammen.

Mittendrin: der Hamburger SV. Und das, nachdem es beim HSV lange Zeit nicht so rund lief, wie es sollte. Hat der Club auf einmal beste Aufstiegschancen? Wie Ex-HSV-Spieler Martin Harnik die Lage einschätzt, verrät 24hamburg.de*.

Apropos Martin Harnik: Der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der einst als Profi neben dem HSV unter anderem auch den VfB Stuttgart, Werder Bremen, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf zu seinen Arbeitgebern zählte und aktuell in der Hamburger Oberliga für die TuS Dassendorf spielt, ist den HSV-Fans nicht unbedingt in bester Erinnerung. In der laufenden Saison leistete sich Harnik als TV-Experte von Sport 1 ein verbales Duell mit HSV-Trainer Tim Walter – direkt im Anschluss an das Nordderby gegen Werder Bremen und vor laufenden Kameras.