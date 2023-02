HSV erkämpft im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 ein 1:1

Teilen

Darmstadt 98 und der Hamburger SV trennten sich 1:1. © Thomas Frey/dpa

Der Hamburger SV hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) einen Punkt beim Tabellenführer SV Darmstadt 98 erkämpft.

Darmstadt - Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga erzielte Ransford-Yeboah Königsdörffer (4. Minute) die Führung. Den Ausgleich schoss vor 16,800 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor Filip Stojilkovic (81.). Damit blieben die Darmstädter im 21. Liga-Spiel nacheinander ungeschlagen.

Die Platzherren wurden durch das frühe HSV-Tor schnell kalt erwischt. Moritz Heyer passte auf den auf der rechten Seite in den Strafraum sprintenden Königsdörffer, der an 98-Keeper Marcel Schuhen vorbei die Führung erzielte. Königsdörffer war kurzfristig für Bakery Jatta in die Startelf gekommen. Wie HSV-Coach bei Sky sagte, musste Jatta aus disziplinarischen Gründen zunächst auf die Bank. Er war zu spät zur Mannschaftsbesprechung gekommen und wurde erst nach einer Stunde eingewechselt.

Nach dem Rückstand taten sich die Darmstädter zunächst schwer, ihr Spiel zu finden und Chancen herauszuspielen. Erst nach 20 Minuten gewannen sie Oberhand und hatten nach einem Ballverlust von Heyer an Frank Ronstadt (22.), dessen präziser Schuss aus knapp 20 Meter HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes glänzend pariert, eine gute Chance. Vier Minuten später verfehlte Phillip Tietz einen Freistoß von Mathias Honsak nur um Zentimeter.

Noch mehr Glück hatten die Hamburger in der 41. Minute, als Honsak nach einer Hereingabe in den Ball rutschte, ihn an den Pfosten lenkte, von wo er auf die Torlinie sprang, aber nicht ganz drüber war.

Die Darmstädter mussten nach dem Wiederanpfiff lange warten, bis auch ihnen noch ein Tor gelang. Erst der eingewechselte Stojilkovic erzielte nach einem starken Solo das gerechte 1:1 in einem unterhaltsamen Topspiel. dpa