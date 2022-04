HSV – Freiburg im TV: Hier sehen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale live

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Der DFB-Pokal steht am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Am Abend des 19. April wird es spannend. Der HSV und Freiburg treffen im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinander. Hier sehen Sie die Partie live im Free-TV und Stream.

Hamburg – Das erste Halbfinale im DFB-Pokal 2022 steht an. Am Abend des 19. April 2022, treffen der HSV und der SC Freiburg im ausverkauften Volksparkstadion in Hamburg aufeinander. Der HSV will zum ersten Mal seit 35 Jahren ins Finale einziehen, für den SC Freiburg wäre es sogar die erste Finalteilnahme in der Vereinsgeschichte. Beide Teams gehen mit breiter Brust in das Duell. Der HSV fegte zuletzt Karlsruhe in der Liga mit 3:0 aus dem Volkspark – verlor zu Hause erst zwei Spiele in dieser Saison. Freiburg verlor von den letzten neun Spielen nur eins. Den Fans und Zuschauern steht also eine spannende Partie bevor.

Wo Sie das DFB-Pokalfinale HSV gegen Freiburg sehen können, verrät 24hamburg.de* hier.

Das zweite Halbfinale im DFB-Pokal 2022 steigt am Mittwoch, 20. April 2022, zwischen RB Leipzig und Union Berlin, Anpfiff ist ebenfalls um 20:45 Uhr.