HSV gegen Bremen: Ex-Profi Martin Harnik tippt das Nordderby

Martin Harnik äußert sich zum Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen. © Hanno Bode/Imago

Das 130. Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen steht kurz vor der Tür. Wen sieht Martin Harnik als Favoriten? Für Tim Walter gibt es Kritik.

Hamburg – Martin Harnik spielte in seiner Profi-Karriere für viele Vereine. Unter anderem dabei: Werder Bremen und der Hamburger SV. Er spielte selbst nur in einem Nordderby mit, 2009 für Werder Bremen. Jetzt äußerte er sich im Interview über das anstehende Duell. Wer wird den Kampf des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten für sich entscheiden und wer steigt am Ende der Saison auf?

Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV steigt am 27. Februar um 13:30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Bei der Begegnung in der Heimspielstätte des HSV gelten dann neue Corona-Regeln. Vor dem Derby zwischen dem HSV und Werder hat sich mit Ex-Bremen-Torwart Tim Wiese ein weiterer ehemaliger Profi öffentlich mit deutlichen Worten geäußert – und überrascht mit seinen Aussagen.