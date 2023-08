HSV siegt in Hannover in Unterzahl

Bakery Jatta (l) war der HSV-Matchwinner in Hannover. © Swen Pförtner/dpa

Hannover gegen Hamburg - dieses Nordduell hatte 49 000 Zuschauer verdient. 96 ist besser. Aber dem HSV gelingt ein denkwürdiger Sieg.

Hannover - Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga auch mit einem Mann weniger verteidigt.

Trotz einer Roten Karte für Verteidiger Guilherme Ramos in der 53. Minute gewann der HSV ein spannendes Nordduell bei Hannover 96 mit 1:0 (0:0). Das Siegtor schoss Bakery Jatta (68. Minute) eine Viertelstunde nach dem Platzverweis.

49.000 Zuschauer waren im Stadion. Etwa 20.000 von ihnen unterstützten in der ausverkauften Heinz von Heiden Arena den HSV. Sie sahen in der ersten Halbzeit ein sehr unterhaltsames und leicht paradoxes Spiel. Denn Hannover war die bessere Mannschaft - aber der HSV hatte die besseren Chancen.

In der 34. Minute scheiterten erst Ludovit Reis und dann Robert Glatzel an 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Zwei Minuten später köpfte Ransford-Yeboah Königsdörffer aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Aber auch die lange Zeit überzeugenden Gastgeber hätten in Führung gehen können, als Nicolo Tresoldi per Hacke abschloss und HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes den Ball an die Latte lenkte (40.).

Nach der Roten Karte schien alles für Hannover zu laufen. Der 19 Jahre alte Tresoldi traf in der 59. Minute nochmal die Latte - diesmal per Kopf.

Der HSV kam nicht an seine Leistungen gegen den FC Schalke 04 oder Hertha BSC heran, zeigte aber Biss. Die häufig kritisierte Hamburger Abwehr ließ nach dem 1:0 nur noch eine Torchance durch den gebürtigen Hamburger Derrick Köhn zu (89.). dpa