HSV-Torjäger vor überraschendem Abgang in die Bundesliga?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der Hamburger SV kämpft in der 2. Bundesliga um den Aufstieg, da kommen Gerüchte um einen Wechsel ihres besten Torjägers sehr ungelegen.

Update vom Samstag, 15. April, 23.35 Uhr: Nach Informationen der Sport Bild zeigt Werder Bremen Interesse an Robert Glatzel vom HSV. Der Angreifer könnte die Nachfolge von Niclas Füllkeug antreten, falls dieser den Klub verlässt. Glatzel würde zum Schnäppchen werden, wenn die Hamburger den Aufstieg verpassen, denn dann dürfte er für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro gehen.

HSV-Stürmer Robert Glatzel. © IMAGO/Justus Stegemann

Erstmeldung: Kaiserslautern/Hamburg - Die 2. Bundesliga geht weiter mit dem 28. Spieltag und auf den Hamburger SV wartet ein echter Härtetest, denn es geht auf den Betzenberg zum 1. FC Kaiserslautern. Der HSV benötigt einen Sieg, um nicht den Anschluss an Spitzenreiter SV Darmstadt 98 zu verlieren und gleichzeitig den Vorsprung auf den Drittplatzierten 1. FC Heidenheim zu halten.

„Ausverkauftes Haus auf dem Betzenberg, darauf freuen wir uns. Beim Topspiel am Sonnabendabend ist natürlich immer ein gewisser Fokus da. Wir gehen die Partie aber genauso an wie alle anderen Spiele auch“, sagte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie beim 1. FC Kaiserslautern.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: Besteht der HSV auf dem Betzenberg?

„Wir haben im Schnitt den meisten Ballbesitz der Liga, der FCK bis dato 42%. Daher ist relativ klar, welches Spiel uns erwartet. Es wird sicherlich auch hitzig, wir bereiten uns aber gut vor“, so Walter weiter, der Selbstvertrauen ausstrahlt vor dem Top-Spiel: „Wir fahren auf den Betzenberg und wollen drei Punkte holen - alles andere ist erstmal unwichtig. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, müssen wir nicht auf die Konkurrenz schauen.“

Dirk Schuster, Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern, freut sich auf sie Partie gegen den HSV: „Das wird etwas ganz Besonderes, wenn es hier am Samstagabend zur Primetime vor ausverkaufter Hütte zu einem Spiel kommt, dass an die Bundesliga erinnert.“ Die Gastgeber können frei aufspielen und wollen den Aufstiegsaspiranten ärgern. „Wir sind gewillt, dem HSV hier auf dem Betze einen heißen Tanz zu bieten“, so Schuster weiter.

Der Hamburger SV ist zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Das Spiel des 28. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV findet am Samstag, 15. April 2023, in Kaiserslautern statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 28. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Partie in der 2. Bundesliga am 15. April ist der TV-Sender Sport1 verantwortlich.

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Samstag, 15. April 2023 , um 20 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)