HSV-Trainer Walter bejubelt glücklichen Sieg in Nürnberg

HSV-Stürmer Robert Glatzel feiert seinen Treffer. © Daniel Karmann/dpa

Zum Hinrunden-Abschluss liefern sich der 1. FC Nürnberg und der HSV ein wildes Spiel. Der „Club“ trifft nur Latte und Pfosten, ehe die Gäste spät zuschlagen.

Nürnberg - Der angezählte Trainer Tim Walter hat mit dem Hamburger SV zum Hinrundenabschluss der 2. Fußball-Bundesliga ein glückliches 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg gefeiert. Der HSV gewann dank zweier später Tore bei einem im Abschluss versagenden und mehrfach glücklosen 1. FC Nürnberg. Walter riss bei den beiden Toren seiner Mannschaft die Arme in die Höhe und jubelte lauthals am Spielfeldrand.

Torjäger Robert Glatzel traf vor 41.276 Zuschauern in der 80. Minute für den HSV, der mit 31 Punkten als Tabellendritter in die kurze Winterpause geht. Der eingewechselte Jean-Luc Dompé erhöhte tief in der Nachspielzeit (90.+7). Der FCN (24 Punkte) verpasste nach insgesamt drei Pfosten- oder Lattentreffern einen erfolgreichen Jahresabschluss.

Nachdem der Spielbeginn im Zeichen von Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der DFL stand, entwickelte sich eine wilde Partie mit zahlreichen Fehlern und reichlich Torchancen. Bei den größten traf HSV-Torjäger Glatzel zunächst in bester Position den Ball nicht (19.). Kurz darauf rannte Benjamin Goller mit Ball alleine Richtung HSV-Tor, wurde aber noch eingeholt und gestoppt (20.). Johannes Geis verpasste bei einem Pfostenschuss das 1:0 für den „Club“ (27.).

Gegen den defensiv extrem anfälligen HSV hätten die Nürnberger spätestens nach der Pause in Führung gehen müssen. Innerhalb weniger Sekunden schoss erst Daichi Hayashi an die Latte, den Abpraller köpfte HSV-Verteidiger William Mikelbrencis an den eigenen Pfosten (57.). Auf der Gegenseite blockte Geis in höchster Not einen Schuss von Glatzel (66.). Seine dritte große Abschlussaktion nutzte der Angreifer dann zum vorentscheidenden Tor. dpa