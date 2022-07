HSV-Transfergerüchte um Mario Vuskovic: Auch Brentford baggert an Abwehrchef

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Mit Köpfchen und Klasse: Beim HSV hat sich Mario Vuskovic seit seiner Verpflichtung mehr und mehr etabliert. © Michael Schwarz/imago

Mario Vuskovic gehört zu den Hoffnungsträgern im Team des HSV. Die Transfergerüchte werden deshalb nicht weniger. Der FC Brentford lockt den Abwehrspieler.

Hamburg – Die Transferzeit kann für einen Fußballverein Fluch und Segen zugleich sein. Denn: Es ist die Zeit, in der Vereine neue Spieler verpflichten können. Aber: Es ist ebenso die Zeit, in der fremde Vereine Leistungsträger von einem weglocken können. Oder vielmehr, wegkaufen. So könnte es laut des neusten HSV-Transfergerüchts auch bei Mario Vuskovic sein. Der Hoffnungsträger und Abwehrchef der Hamburger spielte sich in den Fokus vieler Vereine. Und nun soll nach Wolverhampton ein weiterer Verein aus England die Fühler nach Vuskovic ausgestreckt haben: Der FC Brentford.

Zuletzt sollen die Wolverhampton Wanderes zehn Millionen Euro Ablöse für Mario Vuskovic geboten haben. Geld, das der HSV mit seiner bekanntlich klammen Kasse gut gebrauchen könnte. Aber dringender als die Dienste von Vuskovic in der Defensive? Man wird sehen...