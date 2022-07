HSV-Transfergerüchte um Stürmer-Comeback: Was plant Boldt?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

HSV-Gerüchte: Kommt ein altbekannter Stürmer zurück nach Hamburg? © Jan Huebner/imago

Der HSV ist auf der Suche nach einem Sturm-Partner für Robert Glatzel. Laut neustem Gerücht hat Boldt einen Stürmer auf dem Zettel, der 2020 schon einmal in Hamburg kickte.

Hamburg – Die 2. Bundesliga ist am 16. Juli 2022, in die neue Saison gestartet. Der HSV bestreitet das erste Spiel auswärts gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 17. Juli). Trotzdem ist das Transferfenster weiter geöffnet, der HSV kann also noch einkaufen. Wie Jonas Boldt im Gespräch mit 24hamburg.de verriet, suchen die Hamburger noch für den Angriff und die Rechtsverteidiger-Position. Laut neustem HSV-Transfergerücht könnte nun ein Stürmer auf der Wunschliste stehen, der schon einmal das HSV-Trikot trug.

Welcher Stürmer laut HSV-Transfergerüchten nach Hamburg zurückkehren könnte, verrät 24hamburg.de hier.

Um mögliche weitere Transfers tätigen zu können, könnte es Mario Vuskovic an den Kragen gehen. Der Abwehrspieler des HSV wird aus England umworben und könnte zehn Millionen Euro in die Kasse von Jonas Boldt spülen. Doch der Hamburger Hoffnungsträger möchte eigentlich beim HSV bleiben.