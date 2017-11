Hummels über Frankreich: "Die sind einen Schritt weiter"

Gegen England reichte es für die DFB-Elf im Testspiel nur zu einem Remis. Ob diese Leistung ausreicht, um gegen den nächsten Gegner Frankreich zu bestehen? Mats Hummels hat da so seine Zweifel.

München - Nationalspieler Mats Hummels sieht den kommenden Gegner Frankreich vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln in der Weltspitze. "Sie haben eine unfassbare Breite bei den jungen Spielern. Auf dem Niveau habe ich so etwas selten gesehen", sagte der Abwehrchef von Bayern München der Bild am Sonntag: "Wir haben das auch. Aber vom Standing her, das die Spieler schon in jungen Jahren haben, sind die noch mal einen Schritt weiter."

Demnach werde der EM-Finalist "völlig zu Recht" zu den Titelanwärtern bei der WM in Russland im Sommer gezählt. "Eine sensationelle Mannschaft und ein Topfavorit für das Turnier", sagte Hummels. "Selbst wenn zwei Leute ausfallen, haben sie auf jeder Position Leute zum Nachschießen. Das ist echt faszinierend." Am Freitag hatte das DFB-Team bereits einen Test absolviert: Gegen England kam die Mannschaft von Joachim Löw nicht über ein torloses Remis hinaus.

Gegen den Weltmeister treten die Franzosen übrigens unter anderem ohne den früheren Dortmunder Ousmane Dembele (Reha nach Oberschenkel-OP) und Paul Pogba (Oberschenkelverletzung) von Manchester United an.

sid