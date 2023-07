Nach WM: DFB-Star wird Mutter – muss leibliches Kind aber noch adoptieren

Von: Marcel Schwenk

Svenja Huth zählt zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende WM. Kurz nach dem Turnier wird sie erstmals Mutter.

Wolfsburg – Die bevorstehende Frauen-WM in Australien und Neuseeland wirft ihre Schatten voraus. Am 20. Juli steht das erste Spiel an, die deutsche Nationalmannschaft steigt am 24. Juli mit der Partie gegen Marokko ein.

Svenja Huth Geboren: 25. Januar 1992 (Alter 32 Jahre) in Alzenau Position: Mittelfeld Bisherige Vereine im Profibereich: 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt), Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg Spiele für die deutsche Nationalmannschaft: 80 (14 Tore)

ZDF-Doku „Born for this“ porträtiert deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Mittlerweile hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den finalen DFB-Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Mit dabei ist auch Mittelfeldspielerin Svenja Huth, die in der Frauen-Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv ist. Paulina Krumbiegel schaffte es auch aufgrund einer Verletzung hingegen nicht in den Kader.

Während es für Huth in den kommenden Wochen zunächst um den Titelgewinn geht, wird auch die unmittelbar folgende Zeit aufregend werden. Denn Huth erwartet gemeinsam mit ihrer Ehefrau ihr erstes Kind, wie sie in der ZDF-Dokumentation „Born for this“ – auf Deutsch: „Dafür geboren“ – preisgibt.

Wird im September erstmals Mutter: die deutsche Nationalspielerin Svenja Huth. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Svenja Huth muss eigenes Kind noch adoptieren

„Wir haben uns für die ROPA-Methode entschieden. Das bedeutet, dass mir Eizellen entnommen wurden und meine Eizelle dann befruchtet wurde. Und befruchtet dann letztlich bei Laura [Svenja Huths Ehefrau, Anm. d. Red.] eingesetzt wurde und wir dann dementsprechend beide miteinander verbunden sind“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur Svenja Huth aus dem ersten Teil der Serie.

Diese Methode ist in Deutschland verboten, weshalb die Huths die Befruchtung im spanischen Valencia durchführen ließen. Trotzdem sind nach der Geburt noch rechtliche Schritte in Deutschland notwendig, damit Svenja Huth offiziell als Elternteil anerkannt wird. „In Spanien ist das so geregelt, dass, wenn wir das Kind dort bekommen würden, beide als Mütter gelten würden. In Deutschland ist es aktuell noch nicht so. Es macht uns ein bisschen traurig, weil Svenja ihr eigenes Kind noch adoptieren muss“, so Laura Huth.

Svenja und Laura Huth erwarten erstes Kind im September

Der genaue Geburtstermin des Jungen ist nicht bekannt, fix ist aber, dass die Entbindung für den September geplant ist. Das habe Svenja Huth der dpa mitgeteilt, zudem glaubt die Mittelfeldspielerin: „Im Fußballerleben wird das gar nicht so viel verändern. Aber im Privaten.“

Frei verfügbar ist der erste Teil der zweiten Staffel von „Born for this“ ab dem 15. Juli 2023. Dann wird er um 21.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt und kann zudem in der Mediathek abgerufen werden. Die drei weiteren Teile, die unter der Regie von Martina Hänsel und Björn Tanneberger gedreht wurden, sollen erst nach der WM in der Mediathek zu finden sein. Derweil hat Liverpool-Trainer Jürgen Klopp die DFB-Frauen im Trainingslager besucht und eine spontane Rede gehalten. (masc)