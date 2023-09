Hyballa bei niederländischem Club NAC Breda freigestellt

Teilen

Fußball-Trainer Peter Hyballa wurde beim niederländischem Club NAC Breda freigestellt. © picture alliance / dpa

Der deutsche Fußball-Trainer Peter Hyballa ist nicht mehr Trainer des niederländischen Zweitligisten NAC Breda. Das teilte der Club am Mittwoch mit.

Breda - Nach der erfolgreichen vergangenen Saison mit Tabellenplatz sechs sei in dieser Spielzeit keine ausreichende „Weiterentwicklung“ erfolgt, sagte Peter Maas, der technische Direktor des Clubs. Die Zusammenarbeit zwischen dem 47 Jahre alten Trainer und seinem Arbeitsumfeld bezeichnete Maas als „unzureichend“. Breda liegt nach fünf Spielen auf Tabellenplatz zehn.

Hyballa war Mitte Januar nach Breda zurückgekehrt, nachdem er den Club bereits im Jahr 2020 für fünf Monate trainiert hatte. Damals musste der bei Spielern und Fans beliebte Coach aber nach Meinungsverschiedenheiten mit Manager Tom van den Abbeele gehen.

Der in Bocholt geborene Hyballa hatte in der Vergangenheit zahlreiche Stationen als Trainer absolviert, unter anderem in der Slowakei, Dänemark und Polen. Kurzzeitig war er auch beim damaligen Drittligisten Türkgücü München tätig. dpa