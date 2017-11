Ibisevic beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft

In der Quali zur WM 2018 war er mit seinem Land gescheitert. Nun verkündete Vedad Ibisevic seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina.

Berlin - Vedad Ibisevic vom Bundesligisten Hertha BSC hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina bekannt gegeben. Der 33-Jährige teilte seine Entscheidung am Samstag in seinem Heimatland mit, für das er in 82 Spielen 28 Tore erzielte.

"Ich habe mich nach der verpassten WM-Quali entschieden, diesen Schritt zu gehen. Die Weltmeisterschaft wäre nochmal ein Highlight gewesen, jetzt möchte ich aber Platz machen für die nächste Generation", verkündete der Kapitän der Berliner. "Ich hatte eine tolle Zeit bei der Nationalmannschaft meines Landes. Viele unvergessliche Momente werde ich in Erinnerung behalten. Es war mir immer eine sehr große Ehre für Bosnien zu spielen", so Ibisevic weiter.

Mit seinen 28 Treffern verabschiedet sich Ibisevic als bislang zweitbester Torschütze seines Landes. Mehr Treffer für die bosnische Nationalelf als der Hertha-Torjäger erzielte nur der frühere Bundesligalegionär Edin Dzeko (52) vom AS Rom.

sid