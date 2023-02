Ibrahimovic mit emotionaler Botschaft an todkranken Götze-Weggefährten: „Ich liebe dich“

Von: Jan Oeftger

Vor rund einer Woche verkündete Thijs Slegers, dass er unheilbar krank ist. Nun äußert sich Superstar Ibrahimovic zur traurigen Nachricht des Götze-Weggefährten.

Frankfurt – Eintracht Frankfurts Mario Götze und Philipp Max kennen Thijs Slegers aus ihrer Zeit bei der PSV Eindhoven. Der Pressesprecher des niederländischen Spitzenvereins hatte über Instagram bekannt gegeben, dass seine Leukämie nicht mehr heilbar ist: „Die Ärzte können nichts mehr für mich tun“, schrieb der 46-Jährige.

Ein weiterer Weggefährte des Niederländers ist kein Geringerer als Zlatan Ibrahimovic. Der extrovertierte Schwede richtete nun emotionale Worte an Slegers. „Ich war jung, verwirrt und hatte niemanden in den Niederlanden“, sagte Ibrahimovic im niederländischen TV-Sender ESPN. Slegers, der damals noch als Journalist für Voetbal International und De Telegraaf gearbeitet hatte, unterstütze den jungen Ibrahimovic. „Von da an wurden wir wirklich gute Freunde“, so der Stürmer.

Zlatan Ibrahimovic wendet sich an einen todkranken Freund. © IMAGO/EPhotopress

Eintracht Frankfurt: Todkranker Götze-Weggefährte half Ibrahimovic in den Niederlanden

Ibrahimovic war 2001 im Alter von 19 Jahren von Malmö nach Amsterdam gewechselt. Es war seine erste Auslandsstation. Journalisten hatte der Schwede zu dem Zeitpunkt eigentlich als Feinde gesehen. Umso bemerkenswerter ist die Freundschaft mit Slegers. „Wir spielten Tennis, er half mir bei allem, was ich brauchte. Ich habe sogar in meinem Buch über Thijs geschrieben, weil ich so dankbar war“, erklärte der Stürmerstar.

Der sonst vor allem für polarisierende Aussagen bekannte Ibrahimovic richtete an seinen Wegbegleiter ganz besondere Worte: „Thjs, ich möchte dir nur sagen, dass ich dich liebe, mein Freund.“

Der 41-jährige Stürmer ist noch immer aktiv und steht beim AC Mailand unter Vertrag. Wegen einer Verletzung konnte er in dieser Saison noch nicht spielen. Da sein Vertrag ausläuft, ist nicht sicher, ob „Ibra“ seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzt. (jo)