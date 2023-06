In EM-Quali mit Portugal: Flitzer liegt Ronaldo zu Füßen

Ein Fan hebt Portugals Cristiano Ronaldo hoch. © Armando Franca/AP/dpa

Während des EM-Qualifikationsspiels gegen Bosnien-Herzegowina hat der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo eine sehr innige Begegnung mit einem Flitzer erlebt.

Berlin - Der Mann stürmte in Lissabon mit einer Portugal-Fahne in der Hand und einer weiteren um seine Hüfte geschwungen auf Ronaldo zu. Er umarmte den fünfmaligen Weltfußballer und sank in einer tiefen Verbeugung auf die Knie, als wolle er dem Fußballprofi die Füße küssen. Dann stand er wieder auf und hob Ronaldo kurz in die Luft. Als die Sicherheitskräfte kamen, lief der Fan weg.

Die englische Zeitung „Sun“ schrieb von einem „schockierenden Moment“, doch Ronaldo selbst nahm die Aktion mit einem Lächeln sichtlich gelassen. Auch die körperliche Annäherung machte den Angreifer des saudischen Clubs FC Al-Nassr nicht sauer.

Freuen konnte sich der 38-Jährige auch über das Ergebnis. Durch das 3:0 (1:0) thront Portugal weiter punktverlustfrei an der Tabellenspitze der Gruppe J. Die Tore schossen Champions-League-Gewinner Bernardo Silva (44.) und Bruno Fernandes (77. und 90.+3) - und nicht Ronaldo. Doch dem Flitzer war das anscheinend egal. dpa