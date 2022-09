England gegen Deutschland im Free-TV und Stream: Wo läuft heute die Nations League live?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Suchen nach ihrer Form: Joshua Kimmich (Mi.) vom FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. © IMAGO / Christian Schroedter

Deutschland ist in der Nations League zu Gast in England. Alle Infos zur Übertragung des Klassikers live im Free-TV und Stream.

München - Am letzten Spieltag der Nations League kommt es zum Länderspiel-Klassiker zwischen England und Deutschland. Beide Teams erlebten in den letzten Spielen eine Enttäuschung.

DFB-Team mit schwacher Leistung gegen Ungarn - „Haben uns alle etwas anderes vorgestellt“

Nach der blutleeren 0:1-Vorstellung gegen Ungarn am vergangenen Freitag ist der Gruppensieg in Gruppe 3 (Liga A) für das DFB-Team nicht mehr zu erreichen. Weiter setzte die deutsche Elf eine der wenigen Möglichkeiten, sich vor der WM 2022 als Mannschaft Selbstvertrauen zu erspielen, völlig in den Sand. Nach Abpfiff waren sich alle einig, dass vor allem die erste Hälfte enttäuschend war. „Wir haben uns alle etwas anderes vorgestellt“, erklärte Bundestrainer Hansi Flick nach der Niederlage gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Die erste Halbzeit war mit Sicherheit die schlechteste in den 14 Länderspielen. Wenig Mut, wenig Vertrauen, wenig Dynamik, wenig Intensität – viele Fehler“.

Ungarn spielte clever, ging durch ein sehenswertes Tor in Führung und verteidigte anschließend diszipliniert und abgeklärt. Auch bei der WM in rund zwei Monaten wird das DFB-Team mit Japan und Costa Rica auf Gegner mit ähnlicher Spielanlage treffen. Bis dahin sollte Flick seinen Spielern Lösungen an die Hand geben, wie solch defensiv geprägten Mannschaften zu schlagen sind.

Vor Duell gegen Deutschland: England wartet seit drei Spielen auf ein Tor

Am heutigen Montag jedoch wartet mit England ein Gegner, der deutlich offensiver agieren wird. So richtig in Schwung scheint der englische Angriffs-Apparat allerdings nicht zu sein. Die Elf von Gareth Southgate wartet seit drei Länderspielen auf ein Tor und seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der letzte Treffer gelang England im Hinspiel gegen Deutschland im vergangenen Juni - damals rette Harry Kane den „Three Lions“ ein spätes Remis durch sein Elfmeter-Tor in der 88. Minute. Auch die Briten gehen nach einer 0:1-Pleite (gegen Italien) in das Duell mit Deutschland. Für beide Nationen ist es das letzte Pflichtspiel vor der Weltmeisterschaft.

Durch die Niederlage gegen Italien steht England als Absteiger aus Gruppe drei fest - die DFB-Elf belegt aktuell Rang drei und hat noch Möglichkeiten auf den zweiten Platz. Deutschland kann sowohl nicht mehr die K.o.-Runde der Nations League erreichen als auch nicht mehr absteigen. Ausgerechnet die beiden Teams, die nicht zur WM fahren, führen die Tabelle auf Platz eins (Ungarn) und Platz zwei (Italien) an.

Begegnung England - Deutschland Datum Montag, 26. September Anpfiff 20.45 Uhr Stadion Wembley Stadium (London)

England gegen Deutschland live: Wo läuft die Nations League heute im Free-TV und Stream?

Die Partie gegen Ungarn lief noch im ZDF - nun ist Free-TV-Sender RTL an der Reihe. Ab 20.15 Uhr zeigt der Privatsender die Vorberichte für den Klassiker zwischen England und Deutschland. Nach der Partie gibt es dann noch die Highlights der Parallelspiele zu sehen. Über den Streamingdienst RTL+ kann das Länderspiel in der Nations League auch im Live-Stream verfolgt werden. Hierfür wird allerdings ein gültiges Abo benötigt (4,99 Euro pro Monat).

Deutschland heute zu Gast in England: Die Übertragung der Nations League im Überblick

TV RTL Live-Stream RTL+ Live-Ticker tz.de

Nations League im Live-Ticker bei tz.de: Zeigt DFB-Elf anderes Gesicht gegen England?

Deutschland will gegen England im letzten Nations-League-Spiel vor der WM einen anderen Auftritt hinlegen als zuletzt gegen Ungarn. Ob das gelingt, können Sie auch im Live-Ticker von tz.de mitlesen - dort verpassen Sie keine wichtige Szene vom Spiel. (kus)