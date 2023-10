EM-Tickets: Wie und wann Fans sich für die nächsten Karten bewerben können

Von: Alexander Kaindl

Die Tickets für die EM 2024 sind heiß begehrt. Die erste Verkaufsphase ist mittlerweile vorbei – eine Übersicht darüber, was Fans jetzt wissen müssen.

Frankfurt – Die Uhr tickt: Die EM 2024 rückt unaufhaltsam näher. Die erste Verkaufsphase für die begehrten Tickets ist nun abgeschlossen. Wer in dieser ersten Runde kein Glück hatte, bekommt selbstverständlich weitere Chancen. Was sollten die Fans jetzt beachten? Hier ist ein Überblick.

EM 2024 Ausrichter: Deutschland Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Teilnehmende Nationen: 24

Erste Phase für EM-Tickets abgeschlossen: Wie es jetzt weitergeht

Bewerbungsphase 1 (bis 26. Oktober): Nach mehr als drei Wochen endete die Frist. Die erste Bewerbungsphase für Eintrittskarten zur Fußball-EM 2024 in Deutschland ist seit Donnerstag, 26. Oktober, 14 Uhr abgeschlossen. Die UEFA hatte über zehn Millionen Anfragen verzeichnet. Das übersteigt bei weitem die rund 1,2 Millionen Tickets, die in dieser Phase erhältlich waren.

Bewerbungsphase 2 (nach der Gruppen-Auslosung Anfang Dezember): Die nächste Chance für Fans, Tickets zu ergattern, ergibt sich nach der Auslosung der Gruppenphase, die am 2. Dezember stattfindet. Im Anschluss daran beginnt die zweite Bewerbungsphase auf UEFA-Homepage. Rund eine Million Tickets kommen dann auf den Markt.

EM-Tickets und Erfolgschancen: Weitere Bewerbungsphasen geplant

Bewerbungsphasen 3 und 4 (März 2024 und vermutlich Mai 2024): Wie geht es dann weiter? Zum Zeitpunkt der Auslosung sind 21 der 24 EM-Teilnehmer bekannt, drei Nationen haben noch die Möglichkeit, sich über die Playoffs im März 2024 zu qualifizieren. Sobald alle Teams feststehen, soll die dritte Bewerbungsphase starten. Und kurz vor dem Turnier, vermutlich im Mai und Juni, gibt es noch die vierte Chance im Last-Minute-Verkauf.

Erfolg einer Ticket-Bewerbung: Etwa 1,2 Millionen Tickets stehen zur Verfügung, doch die Anzahl der Bewerbungen übersteigt diese bei weitem mit über zehn Millionen. Es ist daher klar, dass viele Fans bei der Verlosung leer ausgehen werden. Letztendlich hängt alles vom Glück bei der Auslosung ab.

Stichtag für EM-Tickets der ersten Verkaufsphase

Stichtag von Bewerbungsphase 1 – hat es mit einem Ticket geklappt oder nicht? Die UEFA wird die zukünftigen Ticketinhaber unmittelbar nach Abschluss der ersten Bewerbungsphase benachrichtigen. Der Stichtag ist der 14. November. Bis zu diesem Datum plant der Verband, die erste Phase abgeschlossen zu haben. Spätestens an diesem Dienstag wissen die Fans also, ob ihre erste Ticketbewerbung erfolgreich war oder nicht.

Ticketpreise: Die günstigsten Tickets für die Vorrunde kosten 30 Euro, während die Preise für das Finale in der teuersten Kategorie bis zu 1000 Euro betragen können. Diese Preise hat die UEFA bereits festgelegt. Interessenten, die sich um viele EM-Tickets beworben haben, könnten so schnell eine Bestellung im Wert von mehreren tausend Euro zusammenhaben. Wie viele Tickets sie letztendlich erhalten, bleibt ungewiss.

Spielort und Datum: Die UEFA hat bereits die Daten und Zeiten der einzelnen Spiele festgelegt. Daher sind die Fans bei ihren Anträgen über den genauen Zeitpunkt, die zugeordnete Gruppe (oder K.o.-Phase) sowie das Stadion, in dem das Spiel ausgetragen wird, im Bilde.

Wann spielt Deutschland bei der EM und wann werden die Spiele angepfiffen?

Deutsche Gruppenspiele: Die Termine für die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft stehen bereits fest. Das Auftaktspiel findet am 14. Juni (21.00 Uhr) in München statt, gefolgt von Spielen in Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni). Wo das deutsche Team ab einem möglichen Achtelfinale spielt, hängt von der Gruppenplatzierung der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab.

Uhrzeiten: Bislang hat die UEFA nur vier Anstoßzeiten veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale starten jeweils um 21.00 Uhr. In der Gruppenphase sind die Anstoßzeiten auf 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr festgelegt. Eine genaue Terminierung erfolgt nach der Auslosung, die am 2. Dezember in Hamburg durchgeführt wird. (akl/dpa)

