Peter Neururer wirft Schalke-Führung nach Reis-Entlassung „totale Inkompetenz“ vor

Von: Jannek Ringen

Statt die Mission Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen, steht der FC Schalke Kopf. Für die Vereinsführung hagelte es Kritik von einem Ex-Coach.

Gelsenkirchen – Dass der FC Schalke 04 dazu neigt, ein chaotischer Club zu sein, ist nicht erst seit dieser Saison bekannt. In der jüngeren Vergangenheit hatte der Vizemeister von 2018 sowohl mit sportlichen als auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Aktuell bereitet die Anpassung an die 2. Bundesliga der Mannschaft große Probleme.

Peter Neururer Geboren: 26. April 1955 (Alter 68 Jahre), Marl bisherige Vereine: u.a. FC Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Köln, Hannover 96, VfL Bochum Statistik als Bundesliga-Trainer: 213 (62S, 57U, 94N)

Der FC Schalke findet sich am Boden der 2. Bundesliga wieder

Eigentlich war man beim FC Schalke der festen Überzeugung, dass die Mission Wiederaufstieg in dieser Saison angegangen werden soll. Doch stattdessen blieb die Mannschaft sportlich deutlich hinter den Erwartungen und steht nach sieben Spieltagen in der 2. Bundesliga auf dem 16. Platz. Die schwachen Leistungen gipfelten beim Auswärtsspiel auf St. Pauli, als die Königsblauen chancenlos mit 1:3 unterlagen.

In der Folge wurde es unruhig im Umfeld des Clubs. Zuerst kritisierte Innenverteidiger Timo Baumgartl nach der Partie öffentlich vor den TV-Kameras Trainer Thomas Reis. Daraufhin wurde der Abwehrspieler suspendiert und trainiert nun mit der U23 des Vereins. Nur wenige Tage später trennte sich Schalke dann von seinem Cheftrainer.

Peter Neururer kritisiert die Führung seines Ex-Clubs. © IMAGO / RHR-Foto; IMAGO / Revierfoto

Ex-Coach Neururer kritisiert Vereinsführung

Der FC Schalke sorgt aktuell für deutschlandweites Kopfschütteln. Peter Neururer, der zwischen 1989 und 1990 den FC Schalke trainierte, stärkte Trainer Reis den Rücken. Er sieht insbesondere Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann in der Kritik, da diese den Trainer in der Krise nicht unterstützt und ihn dann „geopfert“ hätten.

„Das ist das große Problem bei Schalke 04, dass im Augenblick die sportliche Führung, ob es Peter Knäbel ist oder ob es der Sportdirektor ist, totale Inkompetenz zeigt“, erklärte Neururer mit Blick auf den Verein bei Sky. Der 68-Jährige griff sogar noch zu deutlicheren Worten: „Dann schäme ich mich für meine Mitgliedschaft, zu der ich eigentlich zu 100 Prozent stehe.“

Wie geht es auf Schalke weiter?

Doch woran sollen sich die Fans des FC Schalke jetzt noch klammern? „Welcher Trainer ist dazu bereit? Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Weiterentwicklung oder der nächste Schritt in der Karriere“, sagte Neururer mit Blick auf die anstehende Trainersuche. Aktuell scheint sich noch kein Favorit herauskristallisiert zu haben.

Dies liegt sicherlich auch an den sportlichen und finanziellen Limitierungen des Vereins. Finanziell ist der Club auf Kante genäht und befindet sich in unsicherem Fahrwasser. Das einzige, was dem Umfeld der Königsblauen Hoffnungen machen dürfte, ist, so krumm es sich anhört, die Tabellensituation. Trotz des 16. Platzes sind es nur sechs Punkte auf Tabellenplatz zwei. Mit einer Serie könnte man also zurück ins Aufstiegsrennen kommen. Dafür müssen jedoch erst einige Fragen geklärt werden. (jari)