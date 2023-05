Inter Mailand – AC Mailand: Wer überträgt das Rückspiel der Champions League live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Kann Milan das Halbfinale noch umdrehen? © imago/Matteo Bazzi

Vor dem Rückspiel der Champions League hat Inter Mailand vor Stadtrivale AC die Nase vorn. Alle Infos, wer das Spiel live im TV und Stream zeigt.

Mailand ‒ In einem der wohl bedeutendsten Mailänder Stadtderbys hat Internazionale vor dem Rückspiel die Nase vorn. Durch den 2:0-Sieg im Hinspiel mit frühen Toren von Edin Dzeko und Henrikh Mkhitaryan ist der Klub schon mit einem Bein im Finale der UEFA Champions League. Dabei sind die Tore sehr früh gefallen, schon in der elften Spielminute klingelte es beim AC zum zweiten Mal,.

Innenverteidiger Malick Thiaw gestand nach dem Spiel, seine Mitspieler seien zu Beginn der Partie „nur Zuschauer“ gewesen. „Sie waren gieriger, haben die Zweikämpfe angenommen“, analysierte der ehemalige Schalker. Jetzt müsse AC „all-in gehen“, es gäbe ohnehin nichts mehr zu verlieren. Die Warnung ist bei Mkhitaryan und Internazionale angekommen. Der armenische Nationalspieler schreibt den Rivalen aus der eigenen Stadt noch nicht ab: „Alle meine Teamkollegen haben einen tollen Job gemacht, aber es ist noch nicht vorbei, es wird noch ein Kampf im Rückspiel.“

Ausgeglichene Ergebnisse in der Serie A

Die beiden Derbys in der Serie A gingen 3:2 für AC und 1:0 für Inter aus. Sollten sich die Mannschaften anhand der Tor-Differenz auch in der Champions League egalisieren und Milan gewänne mit zwei Toren Unterschied, käme es zur Verlängerung. Bis dahin ist es für die Rossoneri jedoch ein weiter Weg. Das weiß auch Trainer Stefano Pioli: „Wir brauchen ein großes Spiel. Ich kenne meine Mannschaft, meine Spieler und ich weiß, was wir können.“

In der Serie A hat Internazionale ebenfalls die Nase vorn, auf dem dritten Platz liegend haben sie fünf Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Milan. Dabei geht es noch um das Erreichen der Champions League in der nächsten Saison. Aktuell würde sich Milan nur für die Europa League qualifizieren.

Inter Mailand – AC Mailand: Halbfinale der Champions League am Dienstag auf Amazon Prime Video

Im TV wird nicht das Spiel nicht übertragen, die Übertragungsrechte an der Champions League liegen bei den Streamingdiensten. So wird das erste Halbfinale am Dienstag exklusiv von Amazon Prime Video übertragen.

Begegnung: Inter Mailand - AC Mailand TV: - Live-Stream: Amazon Prime Video Highlights: ZDF (Mittwoch, 23.00 Uhr)

Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Tabea Kemme, Matthias Sammer und Mario Gomez melden sich ab 20.00 Uhr aus dem Giuseppe-Meazza-Stadion. Kommentiert wird das Match zum Anpfiff um 21.00 Uhr von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.