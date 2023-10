Wildes Gerücht um Eintracht-Star: Überraschender Wechsel zu RB Leipzig?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt kommt immer besser in Tritt. Ein SGE-Profi steht nach starken Leistungen offenbar auf dem Zettel eines Bundesliga-Konkurrenten.

Frankfurt – Der Knoten in der Offensive von Eintracht Frankfurt scheint geplatzt zu sein. Nach Siegen über Heidenheim, Hoffenheim und Helsinki, gab es gegen das Spitzenteam von Borussia Dortmund zwar nur ein Unentschieden, die SGE wusste aber durchaus zu überzeugen, wie auch Cheftrainer Dino Toppmöller nach dem Spiel bestätigte.

Junior Dina Ebimbe Geboren: 21. November 2000 (Alter 22 Jahre), Stains, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt im Aufwind

„Wir haben ein fantastisches Fußballspiel gesehen. Viele packende Duelle, viele Torchancen, Spannung bis zum Schluss. Man merkt, dass die Jungs mehr Vertrauen bekommen. Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht in den vergangenen Spielen“, sagte der SGE-Coach nach der Partie gegen den in der Bundesliga noch ungeschlagenen BVB.

Junior Dina Ebimbe saß dieses Mal zunächst auf der Bank, nachdem er in der Conference-League-Partie gegen HJK Helsinki seine Mannschaft per verwandeltem Handelfmeter auf die Siegerstraße brachte und eine starke Leistung ablieferte. Gegen den BVB kam er nach etwa einer Stunde für Buta in die Partie und fügte sich nahtlos ein.

Der Franzose, der diesen Sommer fest von Paris Saint-Germain verpflichtet wurde, nachdem er bereits ein Jahr auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt gespielt hatte, ist fast unverzichtbar auf dem Platz. Zu Beginn der Saison war er im Formtief, gegen Heidenheim strich Toppmöller ihn sogar aus dem Kader: „Bei Junior muss ich sagen, dass ich mit ihm und seinen Leistungen in den letzten zwei Spielen nicht einverstanden war, was das Investment betrifft.“

Eintracht Frankfurt: Leipzig mit Interesse an Dina Ebimbe?

Mittlerweile befindet sich Dina Embimbe aber wieder im Aufwind. Seine Qualitäten sind eh unbestritten, das ist auch anderen Bundesliga-Klubs ausgefallen. Nach Informationen des französischen Online-Portals Foot Mercato, soll RB Leipzig sich um den Mittelfeldspieler der SGE bemühen.

Die Sachsen sollen ein Angebot für den 22-Jährigen vorbereiten, der bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Es ist aber schwer vorstellbar, dass die SGE Dina Ebimbe nach der laufenden Saison verkaufen wird. Mit den Einnahmen aus den Transfers von Jesper Lindström und Randal Kolo Muani wollen die Adler die Mannschaft weiter verstärken. Von daher ist es unwahrscheinlich, dass gleich der nächste Leistungsträger abgegeben wird. (smr)

