Internationale Pressestimmen zu Bundestrainer Nagelsmann: „Das vom FC Bayern rausgeschmissene Talent“

Von: Alexander Kaindl

Deutschland hat einen neuen Bundestrainer gefunden: Julian Nagelsmann wird Nachfolger des erfolglosen Hansi Flick. Die internationale Presse reagiert.

Frankfurt – Nun ist es also endlich offiziell: Julian Nagelsmann ist neuer deutscher Bundestrainer. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Der ehemalige Bayern-Coach wird damit Nachfolger von Hansi Flick und führt die deutsche Auswahl bei der Heim-EM 2024 an.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Bundestrainer seit: 22. September 2023 Letzte Station: FC Bayern München

Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler freuten sich auf der Pressekonferenz über den Coup. Nagelsmann sei der Wunschkandidat gewesen, der 36-Jährige selbst geht die neue Herausforderung nun mit viel Enthusiasmus an.

In Deutschland wurde in den vergangenen Tagen und Wochen bereits viel über Nagelsmann diskutiert – auch im Ausland hat man die Bundestrainer-Suche gespannt verfolgt. Wir fassen die internationalen Pressestimmen zur Entscheidung zusammen.

Julian Nagelsmann ist Deutschlands neuer Bundestrainer. © Norbert Schmidt / Imago

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: England

The Sun: „Crown Jul (Wortspiel, in etwa „Kronjuwel“, Anm. d. Red.): Julian Nagelsmann als Bundestrainer für EM 2024 bestätigt – sechs Monate nach Bayern-Rauswurf“

Guardian: „Deutschland ernennt Nagelsmann zum Trainer für die EM 2024“

Daily Mail: „Julian Nagelsmann wurde als neuer deutscher Cheftrainer bekannt gegeben. Der frühere Bayern-München-Trainer tritt die Nachfolge von Hansi Flick an, während ‚Die Mannschaft‘ vor der EM 2024 versucht, die schlechte Form vergessen zu machen.“

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Frankreich

L‘Équipe: „Julian Nagelsmann wird Deutschland-Trainer“

Le Parisien: „Deutschland findet seinen neuen Trainer in Nagelsmann“

RMC Sport: „Weniger als ein Jahr vor der EM 2024 wird Julian Nagelsmann offiziell zum deutschen Nationaltrainer ernannt“

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Italien

La Stampa: „Deutschland setzt auf Nagelsmann, das vom FC Bayern rausgeschmissene Talent“

Tuttosport: „Deutschland hat seinen neuen Trainer, Nagelsmann offiziell“

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Spanien

As: „Deutschland stellt Nagelsmann mit Kurzzeit-Vertrag vor“

Marca: „Deutschland engagiert Julian Nagelsmann bis zur EM 2024 als Trainer der Herren-Fußballnationalmannschaft“

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Niederlande

De Telegraaf: „Julian Nagelsmann muss Deutschland zu einer erfolgreichen Europameisterschaft im eigenen Land verhelfen“

Algemeen Dagblad: „‘Die Mannschaft‘ hat seinen Wunschkandidaten bekommen: Julian Nagelsmann, neuer deutscher Nationaltrainer“

Internationale Pressestimmen zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Österreich und Schweiz

Kurier: „Jetzt ist es fix: Julian Nagelsmann ist Teamchef in Deutschland“

Der Standard: „Nagelsmann als neuer deutscher Bundestrainer bestätigt“

Blick: „Nagelsmann neuer Deutschland-Coach: Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) gibt am Freitag das bekannt, was längst kein Geheimnis mehr war: Julian Nagelsmann übernimmt die Nationalmannschaft des EM-Gastgebers 2024.“ (akl)