Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen Frankreich: „Deutschland wiederauferstanden“

Von: Alexander Kaindl

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Vize-Weltmeister Frankreich mit 2:1 besiegt. Die Presse feiert schon die Rückkehr zu alter Stärke – und Rudi Völler.

Dortmund – Geht doch: Deutschland kann noch gewinnen. In Spiel eins nach der Ära Hansi Flick hat sich die DFB-Elf mit 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich durchgesetzt. Interimstrainer Rudi Völler, der die deutsche Nationalmannschaft zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner für dieses Spiel betreut hatte, durfte sich am Ende von den Fans im Dortmunder Signal-Iduna-Park feiern lassen.

Deutschlands vs. Frankreich 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Müller (4.), 2:0 Sané (87.), 2:1 Griezmann (89./FE) Zuschauer in Dortmund: 60.486

Deutschland ringt Frankreich nieder – Völler führt DFB-Elf zu Sieg

Schon in der Anfangsphase hatte es Rudi-Völler-Sprechchöre gegeben, nachdem die DFB-Auswahl wie entfesselt begonnen hatte. Thomas Müller traf zur frühen Führung (4.), anschließend warfen sich die Deutschen in jeden Zweikampf und zeigten das Feuer, das Flick so lange zu entfachen versucht hatte. So sprang der Funken schnell auf die Tribüne über. Und man merkte in Dortmund: Die Fans sind bereit, sehr viel zu geben – wenn man ihnen vom Rasen aus nur minimalsten Anlass dazu gibt.

So wurde jeder Trick, jeder Sprint, jede Grätsche vehement bejubelt. Mit solch einem Publikum im Rücken könnte es durchaus eine erfolgreiche EM 2024 für Deutschland werden. Dann lassen sich auch kritische Phasen überstehen, wenn große Favoriten wie Frankreich drauf und dran sind, die deutsche Mannschaft an die Wand zu spielen. Diesen Eindruck hatte man in Dortmund nämlich immer wieder: Wenn die Franzosen das Tempo nur minimal anzogen, wurde es für Schwarz-Rot-Gold schon gefährlich. Ständiger Unruheherd war dabei Kingsley Coman. Und den Besten ließ Les-Bleus-Trainer Didier Deschamps gar nicht von der Leine: Kylian Mbappé.

Rudi Völler bejubelt den deutschen 2:1-Sieg über Frankreich. © ActionPictures / Imago

Internationale Pressestimmen zu Deutschlands 2:1-Sieg über Frankreich

Deutschlands Bester sorgte nach dem Seitenwechsel für die zwei noch zu erzählenden Highlights: Leroy Sané traf in der 87. Minute zum 2:0 und verursachte nur wenige Sekunden später einen Foulelfmeter, den Antoine Griezmann sicher verwandelte (89.). Der deutsche Vorsprung hielt aber. Das Publikum dankte und feierte. Und jetzt? Wer wird Nachfolger von Hansi Flick? Völler macht es nicht, wie er noch einmal betonte. Die Suche geht weiter, es soll aber eine baldige Entscheidung folgen. Völler nannte bereits einen konkreten Zeitraum. Als Favorit gilt aktuell Julian Nagelsmann, der offenbar schon vom FC Bayern freigestellt wurde.

Er dürfte sich die Partie gegen Frankreich sicher genau angesehen haben – ebenso wie die internationale Presse. Wir haben die Reaktionen aus Europa zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen die Équipe Tricolore – Frankreich

L‘Equipe: „Scheitern am Schulanfang“

Le Parisien: „Les Bleus geraten in eine Sackgasse“

RMC Sport: „Frankreich kassiert ohne Ideen die erste Niederlage des Jahres“

Le Monde: „Les Bleus kassieren mit Griezmann, aber ohne Mbappé ihre erste Niederlage des Jahres in Deutschland“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen die Équipe Tricolore – England

The Guardian: „Müller und Sané schießen trainerlose Deutsche zu Sieg im Freundschaftsspiel gegen Frankreich“

Daily Mail: „Deutschland-Legende Rudi Völler führt DFB-Elf als Interimstrainer zu einem beeindruckenden 2:1-Sieg über Frankreich – 19 Jahre, nachdem er den Job beendet hatte. Thomas Müller und Leroy Sané treffen wenige Tage nach Flicks Entlassung.“

The Independent: „Deutschland schlägt Frankreich im ersten Spiel nach dem Rauswurf von Hansi Flick“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen die Équipe Tricolore – Spanien

As: „Deutschland erhebt sich aus seiner Asche“

Marca: „Bei Deutschland macht es ‚Klick ohne Flick‘: Griezmanns Tor nützt nichts“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen die Équipe Tricolore – Italien

La Gazzetta dello Sport: „Deutschland kommt nach der Ära Flick wieder in die Spur: Müller und Sané schalten Frankreich aus“

Tuttosport: „Deutschland wiederauferstanden – 2:1-Sieg im Luxustest gegen Frankreich“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen die Équipe Tricolore – Österreich und Schweiz

Krone: „Deutsche beenden Krise mit Sieg gegen Frankreich“

ORF: „Deutschland beendet unter Völler Negativlauf“

Blick: „Den Vizeweltmeister bezwungen: Rudi-Völler-Effekt – Deutschland stoppt Pleiten-Serie“