Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel: „Deutschland von Japan verdroschen“

Von: Alexander Kaindl

Der DFB hat sich einmal mehr blamiert, nach dem 1:4 gegen Japan ist der deutsche Fußball am Boden. So sieht es auch die internationale Presse.

Wolfsburg – Die beiden September-Spiele sollten die große Wende sein. Man wollte Euphorie entfachen, bei sich selbst und bei den Fans. Man wollte sich einspielen für die Europameisterschaft im eigenen Land, die in rund neun Monaten beginnt. Mit Japan und Frankreich hatte man sich attraktive und starke Gegner herausgesucht. Die Zeit der Ausreden sollte vorbei sein. Und jetzt? Nach dem 1:4-Debakel gegen die Blue Samurai könnte die Stimmung beim DFB nicht schlechter sein.

Am Nachmittag wurde bekannt, dass Bundestrainer Hansi Flick beurlaubt wurde. Er war die Wunschlösung – vom Verband und von der ganzen Fußball-Nation. Die Ergebnisse? Startrekord mit acht Siegen in Folge, souveräne Qualifikation für die WM 2022. Danach kam aber nicht mehr viel: Deutschland blamierte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar, Flick gewann nach seinem Turbo-Auftakt nur noch vier von 17 Spielen.

Am Dienstag steht nun der zweite September-Test an, Gegner ist Frankreich – eine der besten Nationalmannschaften der vergangenen Jahre (Vize-Europameister 2016, Weltmeister 2018, Vize-Weltmeister 2022). Flick wird dann nicht mehr auf der Bank sitzen. Lothar Matthäus zählte ihn nach der Japan-Pleite bereits an. Flicks Erklärungen im TV glichen einem Offenbarungseid. Und auch die internationale Presse zog ein eindeutiges Fazit. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel gegen Japan – Reaktionen aus Spanien

Marca: „Deutschland in Verlegenheit, Flick in Gefahr. Flick zeigt sich erneut machtlos, die beste Version der Mannschaft wiederherzustellen. Seine jüngste Bilanz ist schrecklich.“

AS: „Japan stößt Flick von der Klippe.“

Sport: „Japan blamiert Deutschland einmal mehr“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel gegen Japan – Reaktionen aus England

BBC: „Der Druck auf Flick steigt.“

Guardian: „Deutschland von Japan verdroschen, die Krise verschärft sich. Flicks Zukunft ist in ernster Gefahr.“

90min.com: „Drei Niederlagen in Folge! Jämmerliche Deutsche 1:4 gegen Japan untergegangen: Hansi Flicks Job hängt am seidenen Faden“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel gegen Japan – Reaktionen aus Frankreich

L‘Equipe: „Deutschland wird von Japan deklassiert und schlittert vor dem Duell mit den Blauen noch tiefer in die Krise. Das wird Hansi Flick, der nach einer Reihe katastrophaler Leistungen unter Druck steht, sicherlich nicht helfen.“

RMC Sport: „Neun Monate vor der EM 2024 wird Deutschland zu Hause von Japan gedemütigt.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel gegen Japan – Reaktionen aus Italien

Gazzetta dello Sport: „Harte Zeiten auch für Deutschland, dessen einzige gute Nachricht darin besteht, eine Niederlage ohne Rangwert, also in einem Freundschaftsspiel, einstecken zu müssen.“

Tuttosport: „Sensationelle 1:4-Heimniederlage Deutschlands gegen Japan in einem Freundschaftsspiel in Wolfsburg.“

Internationale Pressestimmen zum DFB-Debakel gegen Japan – Reaktionen aus der Schweiz

Blick: „Japanische Ohrfeige für Flick und seine DFB-Männer“

Neue Zürcher Zeitung: „Deutschland weiter in der Krise“