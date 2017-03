Podolski: „Vielleicht verdrücke ich auch eine Träne“

Köln - Im Freundschaftsspiel gegen England wird Lukas Podolski am Mittwoch zum letzten Mal das DFB-Trikot überstreifen. Vorher schaut er im Interview voraus und zurück.

130 Länderspiele! Am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD) rundet Lukas Podolski (31) in Dortmund seine Karriere in der Nationalmannschaft ab. Gegen England sagt Poldi „Tschö“ und knackt die 130er-Marke. Vor 13 Jahren begann mit ihm, Bastian Schweinsteiger & Co. der DFB-Umbruch - jetzt geht Poldi als Weltmeister. Das tz-Abschiedsinterview.

Lukas, was überwiegt, die Vorfreude oder die Angst vor dem Abschied?

Podolski: Ganz klar die Vorfreude, weil ich mich schon immer auf die Nationalmannschaft gefreut habe. Egal ob Turnier oder Länderspiel, das war und ist immer etwas Besonderes. Ich habe keine Wehmut oder Angst vor dem Danach. Ich freue mich einfach, dass ich dieses Spiel bekommen habe - das ist ja nicht selbstverständlich.

Irgendwann wird die Nummer zehn aufleuchten und sie gehen vom Platz. Wie emotional wird das?

Podolski: Das kann ich noch nicht absehen. Das wird spontan entstehen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Spaßvogel bin. Aber vielleicht verdrücke ich auch eine Träne. Es wird auf jeden Fall der Moment sein, an dem ich mich von den Fans der Nationalmannschaft verabschiede. Dass ich diesen Moment erhalte, bedeutet mir viel!

Wer hat sich alles schon Karten bei Ihnen besorgt?

Podolski: Mama, Papa, Frau und Kinder werden natürlich da sein. Auch viele Freunde. Ich habe auch schon aus Köln gehört, dass viele FC-Fans kommen. Das wird ein ganz toller Abend für mich.

Rückblickend: Welches waren die schönsten Momente?

Podolski: Das erste Spiel oder das erste Tor werde ich nie vergessen - das ist doch klar. Aber mir geht es nicht so sehr um einzelne Momente. Die ganzen Jahre waren ein Highlight. Vor allem, weil ich mir das nie ausrechnen konnte, dass ich mal so eine Karriere schaffe. Das habe ich mir alles erkämpft und darauf bin ich stolz. 130 Länderspiele, das ist doch geil. Das kann mir keiner nehmen.

+ Mach et joot, Poldi! © dpa

Wie würden Sie Ihre Karriere beschreiben?

Podolski: Erfrischend, gefährlich und trotz viel Spaß immer mit der absoluten Verlässlichkeit.

Ist der Wermutstropfen, dass Sie „nur“ einen Titel mit Deutschland holten?

Podolski: Wir waren immer nah dran, von 2006 bis 2016 standen wir immer unter den Top-Vier. Natürlich will man als Sportler gerne alles gewinnen. Aber ich muss auch ehrlich sagen: Ich habe mir persönlich nie den ganz großen Druck aufgebaut, dass ich unbedingt Titel brauche, um ein besonderer Mensch zu sein.

Wie sehen Sie die Zukunft der Nationalmannschaft?

Podolski: Wir werden weiter eine Top-Nation bleiben. Wir haben ein Team, das seit Jahren wunderbar zusammenarbeitet mit den Trainern, Betreuern und Verantwortlichen. Und wir haben in jedem Verein Top-Talente. Allerdings: Nur mit Talenten wird es schwierig. Es haben jetzt viele verdiente Spieler aufgehört, diese Erfahrung und den Wegfall von Charakter muss eine Mannschaft erst einmal kompensieren. Jetzt müssen die Neuen auch die Persönlichkeit haben, dies aufzufangen.

Rudi Völler nominierte Sie mit 18 Jahren, danach spielten Sie unter Jürgen Klinsmann die WM in Deutschland. Haben Sie noch Kontakt zu ihnen?

Podolski: Rudi hat mir damals die Chance gegeben und mich reingeschmissen. Ich schätze ihn und seine Arbeit, die er seit Jahren in Leverkusen macht, sehr. Ich habe noch Kontakt, auch zu Jürgen Klinsmann.

Ihr Verhältnis zu Joachim Löw war immer besonders.

Podolski: Wenn man so lange zusammenarbeitet, dann ist das klar. Ihm gebührt mein größter Dank! Er hat mir schon damals als junger Spieler immer geholfen. Jogi hatte schon immer das Auge, um Spieler zu verbessern. Schon als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann hat er sich oft mit mir zusammengesetzt und mir erklärt, was ich besser machen muss. Er hat mir Laufwege gezeigt, Ideen mitgegeben und auch mal gesagt, was ich richtig scheiße mache.

Und wer bekommt Ihr letztes Trikot?

Podolski: Die besonderen Trikots hänge ich mir immer eingerahmt an die Wand. Da wird es auch seinen Platz finden. Aber ich würde am liebsten jedem Fan eins schenken. Denn ich wurde immer so gut von ihnen behandelt, das gibt mir mehr als jedes Tor. Das zeigt mir, dass ich als Mensch nicht viel verkehrt gemacht habe…

+ Sein größter Triumph: 2014 wurde Lukas Podolski mit der deutschen Mannschaft in Brasilien Weltmeister. © dpa

Interview: Tobias Lempe