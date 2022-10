Iran bei der Fußball-WM ausschließen? Sportler fordern Konsequenzen - Ukraine soll nachrücken

Von: Andreas Schmid

Fifa-Präsident Gianni Infantino im Trikot des Iran. Die Islamische Republik wird an der WM teilnehmen – Sportlern fordern jedoch den Ausschluss. © IMAGO/MIS International/Maryam Majd (Montage)

Eine Gruppe iranischer Sportler wendet sich per Brief an die Fifa. Ihr Heimatland dürfe nicht an der Fußball-WM teilnehmen. Applaus gibt es von der Ukraine.

Teheran – Russland ist angesichts des Angriffs auf die Ukraine von der Fußball-WM in Katar ausgeschlossen. Noch bevor sich die Nationalmannschaft für das Turnier im Winter qualifizieren konnte, suspendierte sie der Fußballweltverband Fifa von sämtlichen Wettbewerben. Nun gibt es erste Stimmen, die dasselbe für den Iran verlangen.

Fußball-WM 2022: Iranische Sportler fordern WM-Ausschluss

Eine Gruppe von iranischen Sportlerinnen und Sportlern fordert den WM-Ausschluss ihres Heimatlandes. Als Grund nennt sie die Unterdrückung der Frauenproteste im Iran und ein brutales Vorgehen gegen Demonstranten. Die Lage im Land, insbesondere für Frauen, sei inakzeptabel, hieß es in einem Brief an Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Das Schreiben übermittelte der spanische Rechtsanwalt Juan de Dios Crespo an den Weltverband. Es beginnt laut ABC News mit den Worten: „Die Brutalität des Irans gegenüber seinem eigenen Volk hat einen Wendepunkt erreicht.“ Die Repressionen seien auch im Fußball beobachtbar, etwa wenn Frauen der Zugang zum Stadien verwehrt bliebe.

Iran nicht bei der WM dabei? „Genug ist Genug“ – Verband sieht „vergeblichen“ Versuch

Irans Fußballverband folge den Richtlinien der Regierung und sei damit nicht als unabhängige Organisation zu sehen. Genau das fordert die Fifa jedoch in ihren Statuten. Die Mitgliedsverbände müssten „politisch und religiös neutral“ sein. Außerdem verpflichten sie sich zum „Verbot von jeder Diskriminierung“. Laut den Unterzeichnern verstößt der Iran gegen diese Gebote. Daher müsse ihn die Fifa suspendieren. „Es ist Zeit für die Fifa zu handeln: Genug ist genug“, endet der Brief.

Der iranische Verband wies das Begehren als „vergeblich“ zurück, wie Verbandsvize Mehdi Mohammadnabi der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte. Der Iran nimmt dieses Jahr das erste Mal seit 2006 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil.

WM-Spiel in Frankfurt: Der Iran, hier mit Ex-Bayern-Spieler Ali Karimi, blieb bei der WM 2006 ohne Sieg. Gegen Portugal um Luis Figo verlor der Iran mit 0:2. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Fußball-WM: Donezk-Chef fordert Iran-Ausschluss – und will Ukraine nachnominieren

Dass die Fifa den Iran weniger als einen Monat vor WM-Start suspendiert, gilt als unwahrscheinlich. Unterstützung erhalten die Forderungen derweil aus der Ukraine. Sergej Palkin, Chef des ukrainischen Fußballklubs Schachtar Donezk, nannte in sozialen Medien gar noch ein weiteres Argument gegen den Iran: die mutmaßliche Beteiligung am Ukraine-Krieg.

„Schachtar fordert die Fifa und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, der iranischen Nationalmannschaft aufgrund der direkten Beteiligung des Landes an Terroranschlägen gegen Ukrainer sofort zu verbieten, bei der Weltmeisterschaft zu spielen“, schrieb Palkin.

Hintergrund: Die Ukraine wirft Teheran seit Wochen vor, Russland mit Kamikazedrohnen zu beliefern. Kreml und Iran weisen das zurück, die Ukraine will aber bereits mehrere iranische Drohnen abgefangen haben. „Während sich die iranische Führung damit vergnügt, ihrer Nationalmannschaft beim WM-Spiel zuzusehen, werden Ukrainer durch iranische Drohnen und iranische Raketen getötet“, meinte Palkin.

Daher solle der Iran ausgeschlossen – und durch die Ukraine ersetzt werden. Die ukrainische Nationalmannschaft habe gezeigt, „dass sie es verdient hat, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.“ Die Gelb-Blauen scheiterten in den WM-Playoffs an Wales – einem der Gegner des Irans in Gruppe B. Das iranische Team um den Leverkusener Angreifer Sardar Azmoun trifft außerdem auf England sowie die verfeindeten USA. (as)