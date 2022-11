WM 2022 live: Wo läuft Iran - USA heute im Free-TV?

Von: Philipp Kuserau

Nach dem Sieg über Wales war die Freude bei den Iranern grenzenlos. © IMAGO/Heuler Andrey

Am Dienstagabend kommt es zur Begegnung zwischen dem Iran und der USA - live zu sehen im Free-TV und Stream. Alle Infos.

Doha - So langsam nimmt die WM 2022 Fahrt auf! Gruppe B steht ein spannender Kampf um das Achtelfinale bevor. Sowohl der Iran als auch die USA können den Sprung unter die letzten 16 WM-Teilnehmer schaffen. Im direkten Duell am Dienstagabend wird die Entscheidung fallen.

Der Iran warf im letzten Spiel gegen Wales alles rein und konnte sich spät in der Partie schlussendlich noch mit drei Punkten belohnen. Fast über die gesamte Spieldauer dominierten die Iraner das Spiel, doch erst in der Nachspielzeit sollte die Erlösung durch die Tore von Roozbeh Cheshmi (90+8.) und Ramin Rezaeian (90+11.) kommen. Es war ein hochverdienter Sieg gegen bieder aufspielende Waliser und Genugtuung zugleich nach der 2:6-Packung am ersten Spieltag gegen England.

WM 2022: Iran und USA kämpfen im direkten Duell ums Achtelfinale

Die USA konnten am zweiten Spieltag mit dem 0:0 gegen die Three Lions ebenfalls überraschen. Es war das zweite Unentschieden im zweiten Vorrundenspiel für die Amerikaner - zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Wales. Vor dem Duell am Dienstag im Al Thumama Stadium belegt der Iran mit drei Punkten Platz zwei in Gruppe B - die Amerikaner folgen mit zwei Punkten auf Rang drei.

Alle Gruppenkonstellationen und Spiele in der Übersicht gibt es in unserem WM-Spielplan. Das Parallelspiel zwischen England und Wales findet an diesem Abend zeitgleich statt.

Begegnung Iran - USA Anpfiff 29. November, 20 Uhr Stadion Al Thumama Stadium (Doha)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Iran gegen USA übertragen?

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Iran und der USA wird am Dienstagabend bei der ARD live im Free-TV ausgestrahlt. Durch die Vorberichte führen wie bereits bei den Spielen am Nachmittag Alexander Bommes und seine Experten-Runde um Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Das Erste stellt auch wieder einen kostenlosen Live-Stream bereit.

Wo und wann welche Spiele der WM 2022 live im Free-TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams in der Übersicht.

Kann der Iran auch gegen die USA punkten? Die WM 2022 live bei Magenta TV

Magenta TV ist auch wieder mit der Live-Übertragung von Iran gegen die USA dabei. Hier beginnen die Vorberichte um 15 Uhr. Ab 19.20 gibt es die Vorberichte - Jonas Friedrich wird die Partie kommentieren. Magenta TV kann über das TV-Gerät oder via Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im TV: Die Übertragung von Iran gegen USA auf einen Blick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

