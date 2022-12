Ex-BVB-Star im Krankenhaus: Diagnose bei Pulisic ist da – Präsident Biden feiert US-Team

Von: Patrick Mayer, Philipp Kuserau

Verletzte sich gegen Iran: Christian Pulisic (Mi.), der mit den USA in das WM-Achtelfinale einzog. © IMAGO / Kyodo News

Christian Pulisic verletzt sich beim Achtelfinal-Einzug der USA gegen Iran. Es gibt eine Diagnose zum früheren Stürmer von Borussia Dortmund. Präsident Joe Biden frohlockt ob des Erfolgs bei der WM 2022.

Update vom 30. November, 11 Uhr: Christian Pulisic war der Held für die USA beim 1:0 (1:0) über Iran, gleichbedeutend mit dem Achtelfinal-Einzug bei der Fußball-WM in Katar. Aber: Wird er zum tragischen Helden? Bei seinem Treffer - durch viel Willensstärke und Dynamik - war der 24-jährige Angreifer mit dem iranischen Keeper Alireza Beiranvand zusammengestoßen.

Und zwar auf Höhe der Torlinie. Der einstige Spieler von Borussia Dortmund hatte sichtlich Schmerzen, rauschte offenbar mit seinem Bauch in den Rumpf des wuchtigen Goalies. Pulisic musste minutenlang behandelt werden, während seine Teamkollegen weiterspielten - vorerst mit einem Mann Unterzahl. Der „Zehner“ der Amerikaner kehrte schließlich auf das Spielfeld zurück, blieb zur Pause aber angeschlagen in der Kabine.

Christian Pulisic: „Zehner“ der USA zieht sich bei WM gegen Iran Beckenprellung zu

Wie sich später herausstellte wurde der Profi des FC Chelsea vorsorglich für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. „Ihm ist schwindelig geworden, darum ist er im Hospital. Ich denke, das war vor allem eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte US-Coach Gregg Berhalter nach dem Weiterkommen bei der Weltmeisterschaft. Das Wichtigste: Pulisic hat sich nicht ernster verletzt. Wie der amerikanische Verband bekanntgab, zog sich der Londoner Angreifer eine Beckenprellung zu.

Er soll damit rechtzeitig für das WM-Achtelfinale der USA gegen die Niederlande an diesem Samstag (16 Uhr, MEZ) fit sein. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) ging indes ein Foto von Pulisic bei Social Media viral, das unter anderem die Sportzeitschrift The Athletic über ihren Account teilte.

USA stehen im Achtelfinale der Fußball-WM: Präsident Joe Biden feiert amerikanisches Team

Der ehemalige Bundesliga-Profi ist darauf im Krankenbett zu sehen, wie er den Sieg seiner Mannschaft bejubelt. Apropos Bundesliga, apropos BVB: Wie die Bild vor der Partie gegen Iran schrieb, kann sich Pulisic eine Rückkehr nach Dortmund vorstellen. Denn: Bei Chelsea ist er nur Joker, konnte sich in dreieinhalb Jahren nie nachhaltig durchsetzen.

Laut dem Bericht wären die „Blues“ bereit, ihn im Sommer für eine überschaubare Ablöse ziehen zu lassen, da sein Vertrag in der britischen Metropole noch bis Sommer 2024 datiert.

Zu den Gratulanten der US-Mannschaft zählte übrigens auch Joe Biden. „USA eins, Iran null. Game over, hey, hey, hey“, rief der US-Präsident am Rande einer Rede zu seiner Wirtschaftspolitik in Michigan. Zugleich berichtete er unter dem großem Jubel der Anwesenden von einem Gespräch mit Trainer und Team vor dem Spiel: „Da waren sie noch unsicher, aber sie haben es geschafft. God love ‚em.“ Zu Deutsch: „Gott, liebe sie!“

Im Video: Für Frauen in Iran - „Pussy Riot“ protestiert in WM-Stadion

Iran gegen die USA: Polarisierendes Duell bei der WM 2022 in Katar

Erstmeldung vom 29. November: Doha - So langsam nimmt die WM 2022 Fahrt auf! Gruppe B steht ein spannender Kampf um das Achtelfinale bevor. Sowohl der Iran als auch die USA können den Sprung unter die letzten 16 WM-Teilnehmer schaffen. Im direkten Duell am Dienstagabend wird die Entscheidung fallen.

Der Iran warf im letzten Spiel gegen Wales alles rein und konnte sich spät in der Partie schlussendlich noch mit drei Punkten belohnen. Fast über die gesamte Spieldauer dominierten die Iraner das Spiel, doch erst in der Nachspielzeit sollte die Erlösung durch die Tore von Roozbeh Cheshmi (90+8.) und Ramin Rezaeian (90+11.) kommen. Es war ein hochverdienter Sieg gegen bieder aufspielende Waliser und Genugtuung zugleich nach der 2:6-Packung am ersten Spieltag gegen England.

WM 2022: Iran und USA kämpfen heute im direkten Duell ums Achtelfinale

Die USA konnten am zweiten Spieltag mit dem 0:0 gegen die Three Lions ebenfalls überraschen. Es war das zweite Unentschieden im zweiten Vorrundenspiel für die Amerikaner - zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Wales. Vor dem Duell am Dienstag im Al Thumama Stadium belegt der Iran mit drei Punkten Platz zwei in Gruppe B - die Amerikaner folgen mit zwei Punkten auf Rang drei.

Alle Gruppenkonstellationen und Spiele in der Übersicht gibt es in unserem WM-Spielplan. Das Parallelspiel zwischen England und Wales findet an diesem Abend zeitgleich statt.

Begegnung Iran - USA Anpfiff 29. November, 20 Uhr Stadion Al Thumama Stadium (Doha)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Iran gegen USA übertragen?

(kus)