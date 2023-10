Irans Außenminister: CL-Spiel soll neu angesetzt werden

Der saudische Fußballverein Al Ittihad um Karim Benzema blieb einem Champions-League-Spiel im Iran fern. © STR/AP/dpa

Die Absage des Spiels in der asiatischen Champions League zwischen Al-Ittihad aus Saudi-Arabien und dem iranischen Club Sepahan FC hat für Aufsehen gesorgt. Jetzt schaltet sich die Politik ein.

Teheran - Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens plädieren Medienberichten zufolge für eine Neuansetzung des boykottierten Champions-League-Spiels in Isfahan.

Die Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien gingen in die richtige Richtung, und Sport sollte auf keiner Seite als politischer Hebel genutzt werden, sagte der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian in einem Videointerview. Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan hat sich selbst noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Am Montag war der saudi-arabische Fußball-Meister Al-Ittihad aus Protest gegen die Büste eines ehemaligen hochrangigen iranischen Militär-Offiziers nicht zum Champions-League-Spiel gegen Sepahan FC im iranischen Isfahan angetreten. Wie die asiatische Fußball-Konföderation anschließend mitteilte, wurde die Partie wegen „unerwarteter und unvorhergesehener Umstände“ abgesagt.

Medienberichten zufolge befand sich im Naghsh-e-Jahan Stadion eine Büste von Ghassem Soleimani. Der General der Revolutionsgarden war am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet worden.

Erst kürzlich war es zum ersten Spiel eines Clubs aus Saudi-Arabien in Iran gekommen. Am 19. September hatte Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo den iranischen Spitzenverein Persepolis in Teheran 2:0 bezwungen. Es war das erste Mal seit mehreren Jahren gewesen, dass wieder ein saudi-arabischer Club im Iran empfangen worden war. Jahrelang hatte es diplomatische Spannungen zwischen Teheran und Riad gegeben, im März verkündeten die Regionalmächte am Golf eine Wiederaufnahme der Beziehungen. dpa