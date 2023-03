Isländischer Nationaltrainer Vidarsson entlassen

Wurde als Trainer der isländischen Nationalmannschaft entlassen: Arnar Thor Vidarsson. © Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/Archivbild

Nach einem enttäuschenden Auftakt in der EM-Qualifikation ist der isländische Fußball-Nationaltrainer Arnar Thor Vidarsson seinen Job los.

Reykjavik - Man habe sich zu dem schwierigen, aber notwendigen Schritt entschieden, den 45-Jährigen von seinem Amt zu entbinden, teilte der isländische Fußballverband mit. Nun werde mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen, damit dieser die Vorbereitungen für die nächsten Länderspiele im Sommer treffen könne.

Vidarsson ist seit Ende 2020 Coach der isländischen Männer-Nationalmannschaft gewesen. Unter seiner Ägide war Island weit von den Ergebnissen entfernt, die die kleine Nordatlantik-Insel vor Jahren sensationell erst zur EM 2016 und dann zur WM 2018 gebracht hatten. Vergangene Woche startete das Team mit einer 0:3-Niederlage in Bosnien-Herzegowina in die Qualifikation für die Fußball-WM 2024 in Deutschland. Im Anschluss gab es einen 7:0-Sieg bei Fußballzwerg Liechtenstein. dpa