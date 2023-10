Island gegen Deutschland heute live: So sehen Sie die Nations-League -Partie im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die DFB-Frauen sind in der Nations League zu Gast in Island. So sehen Sie die Partie des 4. Spieltags live im TV und Stream.

Reykjavik – Das Spiel der UEFA-Nations-League zwischen Island und Deutschland steigt am Dienstag, 31. Oktober 2023, um 20:00 Uhr in Reykjavik. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Island und Deutschland am Dienstag, 31.10.2023 , live und in voller Länge.

überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Island und Deutschland am , live und in voller Länge. Angepfiffen wird die Partie um 20 Uhr, das ZDF ist bereits um 19.30 Uhr auf Sendung.

Zudem wird das Spiel kostenlos als Live-Stream in der ZDF-Mediathek angeboten.

Deutschland hat weiter die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris als Ziel vor Augen. Dazu müssen die DFB-Frauen Dänemark in der Tabelle überholen und ihre Gruppe in der Nations League gewinnen. Bevor es zum Showdown gegen den direkten Konkurrenten geht, muss Bundestrainer Horst Hrubesch mit seiner Mannschaft zunächst aber in Island bestehen.

Deutschland gegen Dänemark: Wer holt sich den Sieg?

Die DFB-Frauen sind von der Landschaft auf Island begeistert. Der erste Eindruck beeindruckte Spielerin Lena Lattwein. „Eine traumhaft schöne Landschaft“, urteilte die Wolfsburgerin, nachdem sie Island beim Anflug etwas genauer in den Blick genommen hatte. Von der imposanten Natur werden die deutschen Fußballerinnen sonst kaum etwas mitbekommen, das verdeutlichte Hrubesch: „Wir machen hier keine Urlaubsreise“, stellte er klar: „Mich interessiert Island nicht.“

Hrubesch, der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ablöste, warnte vor den Isländerinnen: „Wir werden beißen müssen.“ Der Europameister von 1980 will mit seiner Mannschaft klar auf Sieg spielen. „Wir wissen, dass es kein Selbstgänger ist, dass wir einiges dafür tun müssen.“ Man wolle aber „ganz klar auf Sieg spielen“, versprach der Coach. Seine Elf werde versuchen, „Tore zu machen“ und das Spiel „für uns zu entscheiden, darum wird es gehen“.

Nationalspielerin Lea Schüller hofft, das 4:0 aus dem Hinspiel wiederholen zu können. „Da spricht nichts dagegen eigentlich“, sagte die Bayern-Stürmerin, die mit Blick auf die vielen Tormöglichkeiten gegen Wales sagte: „Wenn wir das genauso gegen Island machen, dann können wir eigentlich noch mehr Tore schießen.“ (smr)

